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ВТБ признал рекордный ущерб из-за санкций, это второй крупнейший банк в России

Цей матеріал також доступний українською
05.04.2023, 16:30
ВТБ признал рекордный ущерб из-за санкций, это второй крупнейший банк в России - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

ВТБ банк – второй по размеру банк в России, получил чистый убыток в размере почти 760 млрд рублей (около $9,57 млрд согласно текущему курсу валют) по российским стандартам отчетности. Это произошло после получения прибыли в размере 186,3 млрд рублей в 2021 году. По международным стандартам, убытки банка составляют 613 млрд рублей, сообщает российский Коммерсант со ссылкой на отчет банка.

Чистые процентные доходы банка в прошлом году упали более чем вдвое – до 271,6 млрд рублей, чистые комиссионные доходы банка снизились на 20,6% – до 117,4 млрд руб.

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Расходы на создание резервов под кредитные убытки и другие резервы выросли в 4,4 раза, до 514,3 млрд рублей. Для сравнения: Сбербанк в 2022 году создал 555 млрд руб. резервов под кредитный риск.

Кроме того, около 300 млрд рублей ущерба к вычету налогов принесли открытая валютная позиция (ОВП) и эффект от укрепления рубля в 2022 году.

ВТБ объясняет, что к этому привели убытки от валютных операций на "фоне турбулентности рынка", фактическое изъятие дочерних компаний за рубежом, создание масштабных резервов и реализация процентного риска.

"С точки зрения объекта санкций мы были очень удобной целью с большой площадью поражения. Одной из площадей поражения был наш валютизированный баланс", – рассказал заместитель председателя правления банка Дмитрий Пьянов.

Четверть убытка, 229 млрд руб. в налоги принесло выбытие дочерних обществ. Большая часть этой суммы – 209 млрд руб. – пришлась на немецкий VTB Europe SE и британский VTB Capital Plc.

"Когда ЕС включал группу и банк ВТБ в европейские санкции, в то же время, чтобы не допустить санкционирования наших дочерних структур в Европе, два европейских регулятора по сути лишили нас акционерного контроля", – сказал топ-менеджер.

Он добавил, что ВТБ не лишен прав собственности на акции, но полностью утратил управленческий контроль.

Еще примерно 37% убытков к вычету налогов принесли "экстра-резервы", составившие 344 млрд руб.

Также банк получил 33 млрд руб. потерь (в составе чистых процентных доходов) от процентного риска, реализовавшегося после резкого подъема ключевой ставки ЦБ РФ до 20%.

  • После полномасштабного вторжения РФ в Украину под санкции США попали ВТБ, Открытие, Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк. Их активы и долларовые счета заблокировали, а платежные программы Apple Pay и Google Pay для карт этих банков прекратили работу.
Наталія Софієнко
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втб банк санкции проти России
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