Выпуск электронных денег. НБУ продлил переходный период – банки не успевают
Национальный банк Украины продлил переходный период на урегулирование вопросов, связанных с выпуском электронных денег, до 15 июня 2021 года. Соответствующие нормы содержит постановление НБУ от 5 апреля 2021 № 28, которое вступает в силу с 6 апреля 2021 года.
В НБУ считают, что в условиях карантина, вызванных пандемией COVID-19, участникам рынка нужно больше времени на доработку и настройку программного обеспечения, подготовку обновленных правил использования электронных денег.
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Осенью 2020 года НБУ осовременил регулирования рынка электронных денег и гармонизировал его с законодательством Украины и ЕС.
Среди важнейших ключевых изменений:
– необходимость идентификации пользователей электронных денег;
– установление новых лимитов для операций с электронными деньгами;
– ужесточение требований к банкам-эмитентам электронных денег по контролю за деятельностью коммерческих агентов;
– повышение уровня защиты прав пользователей электронных денег.
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- По данным НБУ, объем операций с электронными деньгами в 2020 году увеличился на 2,59 млрд грн (на 15%) до 19,304 млрд грн.
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