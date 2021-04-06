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Выпуск электронных денег. НБУ продлил переходный период – банки не успевают

06.04.2021, 11:58
Выпуск электронных денег. НБУ продлил переходный период – банки не успевают - Фото
Фото: depositphotos.com

Национальный банк Украины продлил переходный период на урегулирование вопросов, связанных с выпуском электронных денег, до 15 июня 2021 года. Соответствующие нормы содержит постановление НБУ от 5 апреля 2021 № 28, которое вступает в силу с 6 апреля 2021 года.

В НБУ считают, что в условиях карантина, вызванных пандемией COVID-19, участникам рынка нужно больше времени на доработку и настройку программного обеспечения, подготовку обновленных правил использования электронных денег.

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Осенью 2020 года НБУ осовременил регулирования рынка электронных денег и гармонизировал его с законодательством Украины и ЕС.

Среди важнейших ключевых изменений:
– необходимость идентификации пользователей электронных денег;
– установление новых лимитов для операций с электронными деньгами;
– ужесточение требований к банкам-эмитентам электронных денег по контролю за деятельностью коммерческих агентов;
– повышение уровня защиты прав пользователей электронных денег.

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Электронные деньги – это единицы стоимости, которые хранятся на электронных устройствах и могут приниматься в качестве средства платежа, однако на них не распространяются гарантии по вкладам. Сохраняются электронные деньги в электронных кошельках. Выпускать их могут только банки. Банк берет на себя обязательства по их погашению в обмен на наличные или безналичные средства. В то же время услугу электронного кошелька предоставляют разработчики соответствующего ПО. Основное отличие расчетов электронными деньгами от расчетов с помощью банковских карт ранее были неперсонифицированность и конфиденциальность.

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Юрий Тарасовский
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НБУ электронные деньги
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