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Вывел полмиллиарда гривень. Экс-руководителю банка грозит до 12 лет тюрьмы – Нацполиция

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2022, 15:38
Вывел полмиллиарда гривень. Экс-руководителю банка грозит до 12 лет тюрьмы – Нацполиция - Фото
Фото: Нацполиция

Бывшему руководителю одного из коммерческих украинских банков предъявили подозрение в организации вывода активов банка путем незаконной выдачи кредитных средств фиктивным предприятиям, сообщает пресс-служба Нацполиции.

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По данным следствия, подозреваемый в 2013-2015 годах использовал ряд подконтрольных ему компаний для вывода более 476 млн грн банка. Правоохранители не уточняют, о каком банке идет речь. 

Уточняется, что экс-руководитель заключал ряд договоров с фиктивными предприятиями и проводил средства на счета подконтрольных ему юридических лиц.

Фото: Нацполіція

Бывшему руководителю банка грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества за подозрение в растрате средств банка в особо крупных размерах. 

В Нацполиции отметили, что вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения еще решается.

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Наталия Фреик
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Нацполиция растрата банки
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