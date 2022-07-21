Вывел полмиллиарда гривень. Экс-руководителю банка грозит до 12 лет тюрьмы – Нацполиция
Бывшему руководителю одного из коммерческих украинских банков предъявили подозрение в организации вывода активов банка путем незаконной выдачи кредитных средств фиктивным предприятиям, сообщает пресс-служба Нацполиции.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По данным следствия, подозреваемый в 2013-2015 годах использовал ряд подконтрольных ему компаний для вывода более 476 млн грн банка. Правоохранители не уточняют, о каком банке идет речь.
Уточняется, что экс-руководитель заключал ряд договоров с фиктивными предприятиями и проводил средства на счета подконтрольных ему юридических лиц.
Бывшему руководителю банка грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества за подозрение в растрате средств банка в особо крупных размерах.
В Нацполиции отметили, что вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения еще решается.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
Комментарии