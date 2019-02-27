Янукович отмыл через шведский банк $3,6 млн - СМИ

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Беглый экс-президент Виктор Янукович вывел не менее $3,6 млн из Украины через крупнейший шведский Swedbank, говорится в расследовании местного канала SVT.

Журналисты установили, что Swedbank годами был задействован в схеме масштабного отмывания денег. Янукович легализовал "грязные" $3,6 млн в 2011 году с помощью счета в литовском филиале банка и шведского кредитора.

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Отмечается, что деньги переводились через офшорную компанию Vega Holding Limited. Информацию о том, что компания использовалась Януковичем для отмывания денег, подтвердил каналу высокопоставленный правительственный источник в Киеве.

Как рассказал SVT украинский прокурор Андрей Родионов, деньги Янукович получил от взятки под видом гонорара от издателя за написание книги.

Помимо этого, через указанный счет в 2007-2013 годах было переведено 170 млн шведских крон ($18,2 млн), но детали этих сделок журналистам не известны.

По данным канала, Swedbank узнал о преступных сделках Януковича в 2017 году после запроса от украинских правоохранителей.

(дополнено) Защита экс-президента отреагировала на сюжет SVT, заявив, что эта информация недостоверна и должна быть опровергнута.

"О каких переводах через счета шведских банков может идти речь, если ЕС уже однозначно и публично заявлял об отсутствии у Виктора Януковича каких-либо счетов в ЕС?! В целом этот сюжет - попытка слепить "сенсацию" на пустом месте", - цитирует пресс-служба АО Aver Lex адвоката Виталия Сердюка.

Он заявил о намерении направить каналу письмо с требованием опровержения, а в случае промедления с опровержением - подать судебный иск.

24 января 2019 года Виктор Янукович был заочно приговорен в Украине к 13 годам заключения за государственную измену. Адвокат беглого президента подал апелляцию на это решение.