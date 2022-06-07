Япония заморозила активы двух крупных российских банков
07.06.2022, 06:22
Фото: пресс-служба МКБ
Правительство Японии во вторник сообщило о введении санкций против двух крупных российских банков и одного беларуского. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Японии.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости
Санкции наложены на Московский кредитный банк, Россельхозбанк и Белинвестбанк (Беларуский банк реконструкции и развития). Решение японского правительства подразумевает замораживание активов этих учреждений, которые могут находиться на территории страны.
Все три банка в начале июня попали в шестой пакет санкций Европейского союза, решившего отключить их от SWIFT.
Московский кредитный банк и Россельхозбанк входят в десятку крупнейших банков России.
- В начале июня Япония выделила $500 млн в поддержку украинцев.
- 28 мая Япония решила платить компаниям за трудоустройство беженцев из Украины.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
ДизайнерРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии