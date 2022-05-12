Япония заморозила активы российского Сбербанка и Альфа-Банка
Японское правительство заморозило активы крупнейшего российского госбанка Сбербанк и крупнейшего частного банка Альфа-банк в качестве мер давления на Кремль из-за военного вторжения в Украину. Об этом пишет Kyodo News.
Замораживание активов российких банков заставит японские компании искать альтернативные способы расчетов для продолжения бизнеса в России, говорится в сообщении.
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Также, Токио запретил японским физическим и юридическим лицам делать новые инвестиции в России, которые дадут им долю в 10% и более.
Также запрещается выдавать российским юрлицам кредиты со сроком погашения более одного года.
По данным японского Минфина, в 2021 году Япония инвестировала в Россию $470 млн.
Японское правительство объявило о плане санкций 12 апреля. Страна уже ввела ряд санкций против России, в том числе заморозила активы президента Путина и других официальных лиц.
- 8 апреля Япония решила присоединиться к санкциям против РФ: подготовила запрет на импорт водки и угля, новые инвестиции.
- 5 мая Япония объявила о новых санкциях против России. Замораживает активы, запрещает экспорт.
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