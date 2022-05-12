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Япония заморозила активы российского Сбербанка и Альфа-Банка

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2022, 06:01
Япония заморозила активы российского Сбербанка и Альфа-Банка - Фото
Глава правительсва Японии Фумио Кисида (Фото: ЕРА)

Японское правительство заморозило активы крупнейшего российского госбанка Сбербанк и крупнейшего частного банка Альфа-банк в качестве мер давления на Кремль из-за военного вторжения в Украину. Об этом пишет Kyodo News.  

Замораживание активов российких банков заставит японские компании искать альтернативные способы расчетов для продолжения бизнеса в России, говорится в сообщении. 

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Также, Токио запретил японским физическим и юридическим лицам делать новые инвестиции в России, которые дадут им долю в 10% и более.  

Также запрещается выдавать российским юрлицам кредиты со сроком погашения более одного года. 

По данным японского Минфина, в 2021 году Япония инвестировала в Россию $470 млн.  

Японское правительство объявило о плане санкций 12 апреля. Страна уже ввела ряд санкций против России, в том числе заморозила активы президента Путина и других официальных лиц. 

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Роман Брыль
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Сбербанк РФ япония санкции против россии альфа-банк замороженные активы
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