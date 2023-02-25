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За четыре дня до вторжения Сбербанк скупил в Украине все доступные ему наличные – Буданов

Цей матеріал також доступний українською
25.02.2023, 13:13
За четыре дня до вторжения Сбербанк скупил в Украине все доступные ему наличные – Буданов - Фото
Сбербанк (Фото - EPA)

Год назад, за четыре дня до полномасштабного вторжения, отделения российского Сбербанка, которые были представлены в Украине, особенно в Киеве, скупили все наличные, которые только могли. Об этом рассказал глава военной разведки Кирилл Буданов в фильме Дмитрия Комарова "Год".

Наличные деньги скупили по максимальному курсу, уточнил он.

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"Так они ждали, когда зайдут свои, как говорится, открывать и со своими людьми проводить нужную им политику, раздавая наличные средства", – отметил Буданов.

  • Сбербанк находится под санкциями США, Евросоюза, Великобритании, Японии, Австралии, Канады, Швейцарии. С 14 июня вступили в силу европейские санкции против Сбербанка и еще нескольких российских банков. Их отключили от межбанковской системы SWIFT.
  • В начале января СБУ сообщила о подозрении главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиний, вводящей "рублевую зону" во временно оккупированных районах юга и востока Украины.

Наталія Софієнко
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Сбербанк РФ Кирилл Буданов российские оккупанты
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