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За март депозиты банков выросли на 28 млрд грн

Цей матеріал також доступний українською
05.04.2022, 09:11
За март депозиты банков выросли на 28 млрд грн - Фото
Кирилл Шевченко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

На 31 марта зафиксирован приток на депозиты средств физических и юридических лиц (во всех валютах) в эквиваленте 28 млрд грн. Об этом глава Национального банка Кирилл Шевченко сказал в интервью международной организации Toronto Centre, передает НБУ.

По его словам, в настоящее время банковская система в целом функционирует стабильно. Все платежи производятся в обычном режиме.

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"Украинские банки остаются подключенными к системе электронных платежей Нацбанка SEP и обрабатывают платежи клиентов так же гладко, как и до войны. Мы стараемся лучше позаботиться о том, чтобы банковская система оставалась функциональной, независимо от местонахождения. В районах Украины, где не ведутся боевые действия, открыты почти все отделения банков. Некоторые отделения обслуживают клиентов даже в зонах боевых действий. Безналичные расчеты производятся без ограничений", — отметил Шевченко.

Также при необходимости банки имеют доступ к многочисленным инструментам НБУ для повышения ликвидности, таких как бланковые кредиты рефинансирования, которые были запущены в первый день войны 24 февраля.

Однако, по его словам, спрос на такое рефинансирование пока невысокий.

"Это признак того, что у банков нет необходимости в дополнительной ликвидности, хотя и продолжается полномасштабная война", — акцентировал глава НБУ.

  • В марте в госбюджет поступило 103,4 млрд грн, заявляли в Минфине.
Наталия Софиенко
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НБУ банковский депозит
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