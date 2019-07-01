Закрытие торгов на межбанке

В понедельник, 1 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,17/26,21, к закрытию котировки составили 26,18/26,20.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,17, максимальные – 26,245. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,19, максимальные – 26,265.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,6401/29,6854, к закрытию котировки составили 29,6828/29,7029.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4158/0,4168, к закрытию котировки составили 0,4163/0,4168.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"