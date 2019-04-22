Зеленский не будет пытаться сменить главу НБУ

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который лидирует во втором туре выборов, не намерен ставить нового главу Национального банка (НБУ) вместо Якова Смолия. Об этом он сообщил на брифинге вечером 21 апреля.

"Вы же знаете, что по закону там на срок 7 лет. Его никто не уволит", - сказал Зеленский.

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Согласно законодательству, глава НБУ назначается Верховной Радой по представлению президента на 7 лет. При этом смена президента не является основанием для увольнения главы регулятора.

Ранее о намерении команды Зеленского оставить Смолия во главе Нацбанка писал Reuters со ссылкой на бывшего министра экономики Украины Айвараса Абромавичуса.

Напомним, Смолий возглавил Нацбанк в марте 2018 года после отставки Валерии Гонтаревой. До этого он был ее заместителем.