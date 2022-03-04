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Зеленский подписал указ с рекомендацией НБУ выкупить военные облигации

Цей матеріал також доступний українською
04.03.2022, 20:40

Президент Владимир Зеленский подписал указ о финансовом обеспечении мер правового режима военного положения.

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Этим документом Национальному банку рекомендовано осуществить покупку на первичном рынке облигаций внутреннего государственного займа "Военные облигации" в объемах и условиях, согласованных между Кабинетом министров Украины и Национальным банком Украины.

Указ подписан "в целях обеспечения безотлагательного финансирования мер правового режима военного положения, введенного в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины".

Андрей Водяный
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Владимир Зеленский НБУ ОВГЗ военные облигации
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