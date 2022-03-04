Зеленский подписал указ с рекомендацией НБУ выкупить военные облигации

Президент Владимир Зеленский подписал указ о финансовом обеспечении мер правового режима военного положения.

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Этим документом Национальному банку рекомендовано осуществить покупку на первичном рынке облигаций внутреннего государственного займа "Военные облигации" в объемах и условиях, согласованных между Кабинетом министров Украины и Национальным банком Украины.

Указ подписан "в целях обеспечения безотлагательного финансирования мер правового режима военного положения, введенного в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины".

Кабинет министров 24 февраля принял постановление о выпуске военных облигаций до 400 млрд грн. Денежные средства, привлеченные от размещения облигаций, пойдут в государственный бюджет.

1 марта Минфин разместил первые военные облигации, удалось привлечь 8,122 млрд грн на 1 год под 11% годовых.

Андрей Водяный

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