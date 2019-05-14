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14.05.2019, 19:09

Зеленский встретился с банкирами. О чем говорили

Зеленский встретился с банкирами. О чем говорили

Избранный президент обсудил с представителями банковского сектора экономические вызовы

Новоизбранный президент Владимир Зеленский 14 мая встретился с руководителями ведущих иностранных банков (FLIFI) и представителями Независимой ассоциации банков Украины. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе Зеленского.

На встрече присутствовали представители Райффайзен Банк Аваль, Pravex Bank - Intesa Sanpaolo, Ukrsibbank - BNP Paribas, Credit Agricole, Citigroup, SEB, Piraeus, Credit West Bank, ProCredit Bank, Alfa Bank, Deutsche Bank, а также члены Зе-команды - Айварас Абромавичус, Александр Данилюк, Андрей Богдан, Иван Баканов, Виктория Страхова.

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"Владимир Зеленский заверил, что как президент будет гарантом каждому крупном инвестору. Новоизбранный глава государства также подчеркнул, что считает приоритетным обеспечение макроэкономической стабильности через независимость НБУ, сотрудничество с МВФ и соблюдение взвешенной политики в сфере публичных финансов", - отметили в пресс-службе.

Зеленский поддержал мнение банковского сообщества, что судебная реформа - краеугольный камень для привлечения инвестиций. Также он выступил за реформу корпоративного управления в государственных банках, которая устранила бы политическое влияние на них.

Новоизбранный президент выразил надежду на уменьшение ставок по банковским кредитам и для корпоративного бизнеса, и для домохозяйств.

"Уменьшение ставок по кредитам станет толчком к экономическому росту. Потому что сейчас люди напуганы и не доверяют банкам", - сказал он.

В свою очередь, банкиры отметили, что ожидают от президента поддержки и неизменности реформ, начатых НБУ, реформы судебной системы и поиска точек экономического роста.

Ранее новоизбранный президент анонсировал встречу с представителями малого, среднего и крупного бизнеса. Пока что известно о том, что Зеленский встретился с Виктором Пинчуком.

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Теги: Владимир Зеленский, банки, инвестиции
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