Землю Родовид Банка продают в пять раз дешевле начальной цены

23 октября в системе ProZorro.Продажи состоится очередной аукцион по продаже 113,5 га земли в Оболонском районе г. Киев. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).
Актив находится на балансе АО Родовид Банк. Стартовая цена лота - 740 млн грн без НДС.
Целевое назначение земельного участка - для строительства, эксплуатации и обслуживания жилых домов и объектов социально культурного назначения. С условиями участия в торгах можно ознакомиться на сайте ProZorro.Продажи.
Заявки на участие в торгах принимаются до 20:00 22 октября.
Напомним, земельный участок впервые был выставлен на торги в системе ProZorro.Продажи 2 августа 2018 года по начальной цене реализации 3 млрд 700 млн грн. Позже актив выставлялся на продажу еще несколько раз – за 3,33 млрд грн, 2,96 млрд грн, 2,59 млрд грн и за 2,2 млрд грн. В феврале этого года Фонду гарантирования удалось вернуть в собственность АО Родовид Банк указанный земельный участок.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.