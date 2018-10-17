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17.10.2018, 13:55

Землю Родовид Банка продают в пять раз дешевле начальной цены

Землю Родовид Банка продают в пять раз дешевле начальной цены

Фонд гарантирования вкладов в очередной раз попытается продать землю лопнувшего Родовида

23 октября в системе ProZorro.Продажи состоится очередной аукцион по продаже 113,5 га земли в Оболонском районе г. Киев. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Актив находится на балансе АО Родовид Банк. Стартовая цена лота - 740 млн грн без НДС.

Целевое назначение земельного участка - для строительства, эксплуатации и обслуживания жилых домов и объектов социально культурного назначения. С условиями участия в торгах можно ознакомиться на сайте ProZorro.Продажи.

Заявки на участие в торгах принимаются до 20:00 22 октября.

Напомним, земельный участок впервые был выставлен на торги в системе ProZorro.Продажи 2 августа 2018 года по начальной цене реализации 3 млрд 700 млн грн. Позже актив выставлялся на продажу еще несколько раз – за 3,33 млрд грн, 2,96 млрд грн, 2,59 млрд грн и за 2,2 млрд грнВ феврале этого года Фонду гарантирования удалось вернуть в собственность АО Родовид Банк указанный земельный участок.

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Теги: аукцион, земля, родовид банк, фонд гарантирования
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