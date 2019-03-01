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Главарь боевиков смертельно болен: кого может поставить Кремль
01.03.2019, 08:00

Банки все ближе к Европе. IBAN почти в Украине, что дальше?

Диана Губская

юрист Практики международного бизнес-администрирования ЮК Juscutum

У НБУ в 2019 году большие планы: развитие рынка финтех-услуг, расширение платежной инфраструктуры, новые участники платежного рынка. Ждать ли PSD2?

Украинский платежный рынок в 2019 году ожидают многочисленные нововведения. C 5 августа украинские банки начнут открывать счета по новым стандартам, а в доапрельский переходной период в качестве альтернативы можно будет использовать как прежние реквизиты, так и новые - IBAN.

Среди перспективных направлений деятельности НБУ на этот год - развитие рынка финтех-услуг, расширение платежной инфраструктуры, легализация новых участников платежного рынка. Эти и другие нововведения станут результатом внедрения в украинское законодательство норм европейской директивы PSD2, которая нацелена на интеграцию новейших платежных решений, что также приведет к синергии украинского и европейского платежного пространства.

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PSD2 - основа конкуренции

В январе 2016 года вступила в силу платежная директива Европейского союза 2015/2366/ЕС - Directive on Payment Services, известная как PSD2.

Директива регулирует порядок предоставления платежных услуг, принципы взаимодействия участников рынка и вопросы лицензирования. По сути, она устанавливает новые правила игры для банков и активно развивающихся финансово-технологических компаний.

Все страны ЕС были обязаны перейти на эти правила еще к январю 2018 года. Украина, декларирующая курс на евроинтеграцию, уже несколько лет активно готовится к изменению этих правил и постепенно имплементирует отдельные нормы Директивы в национальное законодательство. НБУ ведет работу по гармонизации украинского платежного законодательства с европейским. Отдельные изменения уже затронули украинскую регуляторную базу.

Две дороги, два пути

В начале 2016-го в НБУ была представлена концепция законопроекта "О платежных услугах и поставщиках платежных услуг". Цель документа - не точечные поправки в действующую нормативку, а создание единой неколлизионной нормативной базы. В основе законопроекта лежит PSD2, что определяет порядок функционирования компаний, обслуживающих платежи. Среди классических игроков - банки и небанковские финансовые учреждения.

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Также на арену выходят нетривиальные субъекты финансового рынка: PI - Payment Institutions (платежные операторы); EMI - Electronic Money Institutions (операторы электронных денег); поставщики почтовых услуг (в качестве поставщиков платежных услуг); PISP - Payment Initiation Service Provider (провайдеры услуг инициирования платежа); AISP - Third Party Account Information Service Providers (провайдеры услуги предоставления информации о состоянии счета).

Список самих услуг также существенно пополняется - на смену собирательному понятию "перевода средств" приходит девять самостоятельных сервисов. Наиболее интересными с точки зрения расширения рыночной инфраструктуры являются такие:

- обслуживание платежей, инициированных посредством цифровых или информационных устройств дистанционной коммуникации, в том числе терминалами наличной оплаты ("cash-in");
- инициирования оплаты;
- обеспечение сбора агрегированных данных о балансе счета(ов), когда разрешение клиента на получение и сбор таких данных предоставлено посредством цифровых или информационных устройств дистанционной коммуникации. Фактически появление этого сервиса вызвано требованием Директивы об открытии API и появлением концепции Оpen banking.

Одно из ключевых технических требований Директивы, влияющих на изменения рынка, — это открытые API (Application Programming Interface). Это значит, что банки теперь обязаны открыть доступ к платежным аккаунтам своих клиентов для финтех компаний, которые для них, по сути, конкуренты.

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API - это способ общения и обмена информацией компьютерных программ между собой. На основе команд и запросов разное ПО взаимодействует между собой, выполняя определенные команды. Благодаря этому, данные, естественно с согласия клиента в целях соблюдения законодательства по защите персональных данных GDPR, будут использоваться для создания инновационных продуктов на рынке финансовых услуг.

Как API работает на практике

Представим ситуацию: клиент желает взять кредит, но условия обслуживающего банка его не устраивают. Теперь он сможет воспользоваться услугами финтех-компании, которая обобщает для него предложения всех банков на рынке. Выбрав лучшее из них, клиент может физически не тратить свое время и не идти лично в другой банк, а оформить все онлайн. Его персональные данные будут переданы новому банку сотрудниками финтех-компании через API.

Сложно сказать, что прогресс очень велик, но умноженный на обороты европейских финансовых рынков, он дает впечатляющий эффект мультипликатора. Система идентификации клиента и усиленная защита данных при передаче их сторонним провайдерам дают свободу действий провайдерам. В их распоряжении оказываются клиентские данные, которые можно использовать для создания более выгодных продуктов.

Коммерческие банки поддерживают имплементацию Директивы и в рамках текущего законодательства совершенствуют свои платежные услуги. Например, услуга по снятию наличных, несмотря на вектор развития украинской экономики в сторону безнала, уже получила масштабное развитие и поддержку со стороны ритейла. Весной 2019 года наличные средства можно будет снять не только в банкомате, но и в магазине или на АЗС.

Эта книциатива крайне важна с точки зрения развития платежной инфраструктуры для конечного потребителя финансовых услуг, живущего не в мегаполисе, а в глубинке, где банкоматы встречаются не так уж часто. К проекту уже подключились MasterCard и Visa, а самой идеей заинтересовались многие украинские банки. Пункты выдачи наличных - привычная практика для ЕС и США.

А как у них? Европейский опыт

У регулирования платежных услуг свои особенности в разных юрисдикциях. В странах Балтии такие услуги могут предоставлять компании, имеющие платежную лицензию, кредитные учреждения и поставщики почтовых услуг, которые осуществляют перевод средств. Их поведение на рынке и уровень капитала обычно контролируются Комиссией рынка финансов и капитала. Для начала работы такое предприятие должно соответствовать критериям и быть зарегистрированным в Комиссии. В этом случае специальную лицензию получать нет необходимости.

Интересной юрисдикцией для деятельности оператора платежей является Мальта. Государство недавно однозначно и лояльно урегулировало вопросы криптоактивов, определив их в категорию цифровых финансовых активов (virtual financial assets). Кипр также не сдает позиции европейского финансового центра. Учреждения, зарегистрированные в этой юрисдикции, могут быть представлены двумя категориями: компании, деятельность которых регулирует кипрский Центробанк, и компании, чья деятельность подпадает под регулирование CySEC – Комиссии по ценным бумагам.

Лицензии выдают исключительно юридическим лицам - резидентам Кипра, поскольку главный офис финансовой компании должен находиться в стране регистрации. В странах ЕС уже существует четкое и детализированное регулирование рынка платежных услуг, и украинскому регулятору достаточно наследовать лучшие практики, с учетом локальной специфики. Для развития инфраструктуры национального платежного рынка важно учитывать золотую формулу соблюдения баланса: интересы бизнеса и потребителя и требования безопасности (AML, KYC etc.).

О своих планах внедрения Директивы НБУ не раз заявлял публично и предварительно активная фаза изменений ждет украинский рынок в последнем квартале 2019 года. Некоторые положения Нацбанк уже отразил в существующей нормативной базе. Так, НБУ модернизировал процедуру предоставления лицензий НФУ (небанковским финансовым учреждениям) на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов. Постановление Правления НБУ N 80 от 17.08.2017 года, вводит требования к анализу структуры собственности лицензиатов, их деловой репутации, репутации их руководителей и бенефициаров, а также к уровню капитала финучреждений на уровне европейских.

Тем не менее, какого-то однозначного проекта "дорожной карты" по его имплементации, помимо законопроекта "О платежных услугах и поставщиках платежных услуг", рынок пока не увидел. 2019 год с большой вероятностью может стать не только годом перехода на IBAN, но и существенного субъектного изменения украинского платежного рынка в пользу динамического развития финансово-технологических компаний, трансформации классических банков в "необанки" в связи с имплементацией PSD2 и AML4. Поэтому поставщикам платежных услуг следует постепенно готовиться и приводить свою деятельность в соответствие с их требованиями, а нам как потребителям этих услуг - ждать дальнейших шагов от НБУ.

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Теги: платежный рынок, банки, iban, перевод денег, финуслуги, PSD2
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