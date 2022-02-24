Банковская система продолжает работать. Но с временными ограничениями. Это необходимость

Банковская система продолжает работать. Мы принимаем меры по сохранению стабильности и максимальному обеспечению деятельности Вооруженных сил Украины и работы объектов критической инфраструктуры.

Национальный банк оперативно принял Постановление, которым предусмотрено:

1. Банки продолжают работу с учетом ограничений, определенных настоящим Постановлением.

2. Ограничить снятие наличных со счета клиента в объеме 100 000 грн в день (не считая выплаты заработной платы и социальных выплат), кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (задач), правительства и отдельных разрешений Национального банка без начисления и снятие комиссий.

3. Осуществлять безналичные расчеты без ограничений.

4. Запретить выдачу наличных денежных средств со счетов клиентов в иностранной валюте, кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий), Правительства и отдельных разрешений Национального банка.

5. Платежи правительства осуществлять без ограничений в соответствии с законодательством об особом периоде.

6. Подкреплять банкоматы наличными деньгами без ограничений.

7. Банкам обеспечить работу отделений в бесперебойном режиме при отсутствии угрозы жизни и здоровью населения.

8. Обеспечить доступ к сейфовым ящикам в бесперебойном режиме.

9. НБУ осуществляет подкрепление наличными деньгами без ограничений.

10. НБУ осуществляет бланковое рефинансирование банков для поддержания ликвидности без ограничений по сумме на срок до 1 года с возможностью пролонгации еще на год.

11. Приостановить работу валютного рынка, кроме операций продажи иностранной валюты клиентами.

12. Зафиксировать официальный курс 24 февраля 2022 года.

13. Ввести мораторий на осуществление трансграничных валютных платежей (кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий) и правительства отдельных разрешений НБУ).

14. Остановить осуществление обслуживающими банками расходных операций по счетам резидентов государства, совершившего вооруженную агрессию против Украины.

15. Банкам-эмитентам электронных денег приостановить осуществление выпуска электронных денег, пополнение электронных кошельков электронными деньгами, распространение электронных денег.

Призываю банковское сообщество – обеспечить работу банковских отделений, беспрепятственный доступ к банкоматам, сейфам, за исключением случаев, когда это несет угрозу жизни и безопасности клиентов и работников.

Эти меры временные, но крайне необходимые сейчас.

От нашего сплоченного ответа сейчас зависит наше будущее.

Мы – это Украина!

Украина победит!

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