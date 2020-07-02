Без независимого НБУ, Украине светит только дефолт

Ситуация с Национальным банком и возможная отставка его главы - Якова Смолия - очень опасная игра для Украины. Мы можем потерять доверие инвесторов со всеми вытекающими обстоятельствами.

Пока что у Украины есть путь в "светлое будущее", где страна прошла аудит Международного валютного фонда.

Для всего мира Фонд поставил галочку о том, что Украина "молодец", благодаря чему инвесторы со всего мира стали смотреть на нас через призму меньших рисков для своих инвестиций.

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Следом рейтинговое агентство Moody’s подняло кредитный рейтинг Украины до уровня "В", из-за чего доверие к стране еще больше выросло, а финансовая устойчивость уже перестала ставиться под сомнение.

За счет этого, еще "вчера" можно было заглядывать в светлое будущее и допускать укрепление гривни до 23-24 гривень за доллар, а в лучшем случае даже и до 21 гривни за доллар.

Вчера можно было рассчитывать на то, что государственный долг страны больше не будет проблемой и Украина сама, на рыночных условиях, сможет занимать по 7-8% годовых в национальной валюте.

Можно было рассчитывать на падение ставок по кредитованию и надеяться на то, что за счет роста кредитования, как бизнеса, так и ипотеки, украинская экономика сможет ожить и расти.

Можно было надеется на то, что вместе с макростабильностью и финансовой устойчивостью некая французская компания, взяв кредит в немецком банке, построит новый завод в Украине, и в страну пойдут не только портфельные, но и прямые инвестиции.

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Доверие строится годами. Последние годы, Украина скрупулезно добивалась этого доверия на международной арене, и прошлые дела стали успешны в этом направлении.

Но доверие можно потерять очень быстро. Гораздо быстрей, чем его завоевать. А без доверия, у Украины не будет светлого будущего.

Без доверия абсолютно неважно, сколько страна экспортирует в деньгах, сколько украинцы, работающие за рубежом, переводят денег в страну. Без доверия не будет инвестиций, не будет нерезидентов покупающих ОВГЗ, не будет прямых инвестиций, и крепкой гривны тоже не будет.

Потому что без доверия, все деньги будут голосовать "ногами".

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