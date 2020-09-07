Е-гривня в действии: скоро мы сможем расплачиваться в магазинах цифровой нацвалютой

Central Bank Digital Currency (CBDC), по данным отчета Банка международных расчетов, – один их основных векторов технологического развития 80% центробанков по всему миру. А в течение ближайших трех лет, каждый десятый регулятор выпустит свою CBDC. Помимо того, что это новая глава в работе центральных банков, этот тренд открывает новые возможности и для финтех-компаний.

CBDC – цифровые деньги, которые эмитируются центральным банком, и которые есть законным платежным средством на территории определенной страны, работающие с использованием DLT-технологий. По своей сути, это криптовалюты, но в отличие от биткоина, они один к одному подкреплены государственными деньгами. Иными словами, это третья, цифровая форма денег, которая может использоваться наравне с банкнотами и безналичным расчетом.

Эта тенденция говорит о том, что блокчейн – достаточно зрелая технология для выпуска государственных цифровых валют, которые могут использоваться институциональными и приватными пользователями в качестве средства платежа для покрытия всех потребностей. И именно финтех-компании, разрабатывая инновации на платежном рынке, стали катализатором развития новых платежных инструментов наподобие CBDC на мировом уровне.

Поэтому неудивительно, что в связи с активным развитием технологий, многие банки и регуляторы начали задаваться вопросом, имеет ли право на жизнь классическая инфраструктура. В нынешнем виде – скорее нет. И решением есть криптовалюта, CBDC, или стейблкоины, токенизированные доллары и евро, которые мы разработали для Wirex еще в прошлом году.

Например, в Украине Национальный банк еще с 2017 года занимается разработкой и изучением выпуска CBDC. И уже в начале 2020-го, НБУ представил первый концепт своего проекта под названием е-гривна, реализация которого стала одним из пунктов стратегического развития регулятора в сфере финтеха на 2020-2025 год. Кроме того, НБУ уже внес в законопроект о “Платежных услугах” (PSD2) понятие цифровых денег Национального банка Украины, эмитентом которых может быть НБУ или другое лицо по его поручению.

Функции CBDC

В зависимости от макроэкономической ситуации каждой отдельной страны, CBDC могут выполнять абсолютно разные функции. Например, по данным Международного валютного фонда, в странах с развитой экономикой, CBDC могут быть альтернативным платежным средством, а также инструментом для стимулирования конкуренции на рынке платежных услуг.

В развивающихся странах, цифровые валюты центробанков могут использоваться для повышения операционной и экономической эффективности. А в странах с неразвитой финансовой системой, CBDC могут стать инструментом для обеспечения финансовой инклюзии и цифровизации.

Подобное мнение о CBDC в свете ситуации с коронавирусом высказали и аналитики Банка международных расчетов (BIS). Так как в силу пандемии, по данным ACI Worldwide, глобальный объем безналичных операций вырос на 74%, а некоторые мерчанты и вовсе отказались принимать наличные. Такое положение дел поставило под угрозу незащищенные слои населения и людей пожилого возраста, которым сложно пользоваться банковскими продуктами.

Однако, по данным доклада BIS, в условиях нынешнего кризиса и активного развития биометрических технологий, CBDC могут обеспечить все слои населения, в том числе и людей без банковского счета, доступной и гибкой платежной инфраструктурой, устойчивой к потрясениям, наподобие пандемий и кибератак.

Влияние CBDC на монетарную и финансовую стабильность

Но есть и другая сторона медали. По данным исследования Bank of England, использование CBDC может привести к перетоку ликвидности из банковской системы в центробанк.

Это значит, что в случае большого спроса на CBDC, люди могут снимать деньги с банковских депозитов и переводить их в CBDC, поскольку такие деньги есть более безопасными, и их сохранность гарантируется центробанком. В таком случае, банки могут оказаться без достаточных средств, и без возможности выдавать населению кредиты для стимулирования экономики. Хоть и регулятор может использовать полученные средства для рефинансирования банковской системы.

Таким образом, из-за угрозы оказаться без денег, банки могут повышать доходность депозитов, чтобы сохранить спрос на свои услуги, но это, в свою очередь, может привести к удорожанию кредитов.

Однако, как пишут аналитики Национального банка Украины, если у CBDC будет позитивная или отрицательная учетная ставка, цифровые деньги центробанков могут стать эффективным инструментом монетарной политики.

Кроме того, еще один из способов избежать перетока ликвидности из банковской системы в CBDC – установить лимиты для людей и бизнеса на владение цифровой валютой центробанков.

Государственно-частное партнерство: sCBDC

Чтобы третья форма денег пользовалась спросом среди населения наравне с безналичными деньгами и банкнотами, важно чтобы цифровые деньги центробанков были удобными для людей. Поэтому, как отмечают аналитики Банка Англии, немаловажную роль играют и провайдеры CBDC. Поскольку финансовые компании, обладающие немалым опытом в этой сфере, могут сделать удобный платежный интерфейс для использования цифровых денег, включив в функционал разработки схемы лояльности, или другие финансовые продукты.

И так как инновации зачастую прерогатива частных компаний и стартапов, к разработке и внедрению инфраструктуры для оборота CBDC могут привлечены частные организации. Такую возможность государственно-частного партнерства в разрезе эмиссии CBDC еще в прошлом году МВФ окрестил синтетическими цифровыми валютами центробанков - sCBDC. В этом случае, выпуском CBDC и внедрением инноваций будут заниматься частные компании, а за центральным банком остается функция регулирования и надзора над третьей формой денег.

И уже в мае 2020 года платежный гигант Visa подал патентную заявку на цифровую фиатную валюту. По своей сути, это платежная инфраструктура на блокчейне для обеспечения обращения CBDC от VISA, в которой роль провайдера кредитно-денежной политики будет оставаться за центробанком, который в том числе будет заниматься эмиссией и изъятием из оборота CBDC.

Сейчас над разработкой, тестированием или изучением возможности запуска CBDC работают центральные банки Китая, Кореи, Франции, Англии, Украины, Японии, Швеции, Канады и Швейцарии, а также Федеральная резервная система США в партнерстве с Массачусетским технологическим университетом (MIT).

Это говорит о том, что новые платежные инструменты, разрабатываемые центробанками, могут стать новым витком для развития частных финтех-компаний и стартапов. Поскольку технологические финансовые организации могут предоставить свою платежную инфраструктуру, и таким образом стать драйвером трансформации на рынке денег.

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