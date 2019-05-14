Фонд-банкрот. Что делать с Фондом гарантирования вкладов

Как бы не резало слух, но Фонд гарантирования вкладов физлиц можно считать банкротом.

За красивыми цифрами в официальных релизах скрывается нелицеприятная правда. Фонд не просто отягощен огромными долгами перед правительством, которые пришлось привлекать во времена банкопада. Проблема и на стороне управления активами: вместо 14 млрд грн, полученных от их продажи в 2017-2019 годах, Фонд мог получить минимум 30 млрд грн.

Реклама

Для этого были все предпосылки. Их фундамент был заложен еще в 2014 году, когда новая (на тот момент) команда фонда "с нуля" создавала одну из наиболее эффективных моделей управления активами банков, выведенных с рынка.

Что пошло не так и как это исправить?

Ноу-хау, о которых "забыли"

В 2014-2015 годах перед Фондом стояла фундаментальная задача, которая заключалась не просто в формировании системы управления активами, но и в создании основы для развития отечественного рынка проблемных активов.

Для этого нужно было решить несколько ключевых проблем.

Уменьшить чрезмерную нагрузку на Фонд, а значит и на вкладчиков проблемных банков. Фонд изначально отстаивал идею большей вовлеченности своих специалистов к анализу любого банка еще на этапе его проблемности. К сожалению, НБУ не поддержал нас в этом начинании, хотя именно в тот период это было наиболее необходимо.

Будь иначе, НБУ и Фонду удалось бы удержать огромное количество активов в проблемных банках и потом эффективно ими управлять. Более того, многие банки могли бы избежать этапа ликвидации – например, государство могло поддержать/национализировать Дельта Банк и VAB.

Можно было спасти и всех вкладчиков-физических лиц банка Форум (выше гарантированной суммы – 4 группа, включительно), но запланированная передача активов-пассивов в принимающий банк в самый последний день временной администрации была сорвана.

Научиться мгновенно, системно и целиком принимать банк, выведенный с рынка. Мгновенно – значит, что наши команды входили в банк по четко согласованным инструкциям для каждого. Даже ночью.

Реклама

Целиком – формирование наиболее высоких требований к уполномоченным лицам, имеющими необходимые знания и обладающими достаточной репутацией для управления большими коллективами. При этом ликвидаторы, для экономии средств, могли руководить несколькими банками (кластеры), а также подвергаться ротации.

Также было важно моментально определять сомнительные сделки, которые проходили в банках до их выведения с рынка. Таким образом Фонд признал сотни операций и транзакций ничтожными. Это позволило вернуть залоги под кредиты, развернув обратно взаимозачеты и дробление крупных депозитов на множество мелких – до гарантированных Фондом 200 тыс. грн. Увы, многим "дробителям" удалось оспорить в судах действия Фонда, юристы которого не смогли ничего с этим поелать.

Системно – Фонд самостоятельно разработал и внедрил консолидированную отчетность всех банков в управлении, что позволило централизованно их контролировать. В дальнейшем от этой модели отказались, используя только отдельные ее элементы, из чего ликвидаторы получили слишком большую свободу действий. Многие коррупционные скандалы последних двух лет – одно из следствий этого решения.

Сохранить активы, чтобы гарантировать вкладчикам возврат денег. Фонд не переходил к продаже активов пока коллегиально не согласовал следующие принципы:

- В ликвидационную массу должны войти на продажу все активы банка – даже те, по которым шли судебные разбирательства. Закон четко определяет полномочия Фонда гарантирования: активы выводящихся с рынка банков находятся в полном распоряжении ФГВФЛ, вне зависимости от судебных разбирательств по ним: Фонд может продавать такие имущественные права, просто уже покупателю придется доводить дело до логического конца в судебных разбирательствах. После 2016 года от такой практики отказались, сейчас Фонд потоками проигрывает подобные суды, активы "зависают" на годы. Кстати, такие прецеденты и стали первопричиной, если хотите, проигранных судов по отмене ликвидации многих банков.

- Начальную стоимость каждого актива нужно пересматривать в сторону повышения. Даже оцененное в одну гривню мы предлагали выставлять по цене не меньше 30% от балансовой стоимости. Начиная со второй половины 2016 года Фонд решил выставлять все по балансовой цене. В целом это нормальная практика, но заявляя о том, что цена в конечном итоге упадет до 0,8%, Фонд дает сигнал рынку – зачем покупать дорого, если потом все равно будет дешевле.

- Приоритет электронным торгам. Концепция собственной площадки Фонда, как администратора аукционов, была готова уже в 2015 году. К сожалению, руководство Фонда не поддержало эту идею. Как следствие мы постоянно сталкиваемся с некачественной и нерыночной подготовке к продажам. Собственная площадка должна была решить проблему информационного дефицита по каждому активу. Еще одна спорная позиция – стоимость услуг платформы Prozorro. 20% комиссии любой площадки отходит именно ей, а могло бы в Фонд.

- Эффективно управлять активами – это не только продавать. Фонд создал сеть малых комитетов управления активами в каждом банке, которые подчинялись "большому комитету", после которого проект решения о судьбе каждого актива уходил на Дирекцию Фонда. Весь процесс был автоматизирован. В него вовлечено более 40 человек, что полностью нивелирует возможность любого влияния со стороны – на этот пункт стоит обратить внимание представителям наших силовых органов, которые, как известно не отказываются от легких путей в своей работе.

- Максимальное внимание основным средствам. Даже малоценку (стоимостью меньше 10 минимальных окладов) нам удалось продать в 2015 году на 27,4 млн грн. Увы, сейчас можно утверждать, что огромное количество подобных активов попросту разворовано – а чтобы закрыть явные недостачи их просто присоединяют к какому-нибудь "понятному" активу и продают пулом.

- Продавать быстро. Мы никогда не задерживали появление активов на аукционе, что стало залогом лучших результатов в новейшей истории Фонда (2014-2016 гг). В 2019 году я готов констатировать, что сознательная (или бессознательная) задержка с продажами привела к ничтожным результатам, как итог – на продажу выставляются целые пулы активов, достигая цены 0,8% от баланса.

"Свой путь" в никуда

Все вышеуказанное подтверждается цифрами – статистикой продаж за 2015-2019 годы. Для сравнения результатов принято использовать следующие показатели: маркетинговая эффективность продаж (соотношение балансовой суммы проданных активов к балансовой сумме выставленных активов), конверсия продаж (соотношение продажной цены активов к балансовой сумме выставленных на продажу активов), ценовая эффективность (соотношение продажной цены активов к балансовой стоимости проданных).

Важно заметить, что в 2014-начале 2016 годов торговались активы банков, в целом далеко не первой-второй группы по объему активов, а результат оказался очевидно лучшим чем в 2017-2019 гг.

Из таблицы видно, что:

Наиболее сбалансированная система продаж ("быстро и дорого") была выстроена в 2015 и первой половине 2016 годов. В 2017 объем продаж (маркетинговая эффективность) и их ценовая эффективность значительно упали. В 2018 объемы проданных активов растут, но их цена, а соответственно и поступление в ФГВФЛ, продолжают снижаться. По прогнозам, при сохранении статус-кво, в 2019 году объем проданных активов стремительно увеличится (только из желания закрыть дыры Фондом), а их цена продажи будет также стремительно снижаться.

Резюме: тренд падения стоимости активов берет свое начало в конце 2016 года, было потеряно время – самое ценное в случае продажи проблемных активов. С внедрением голландской модели аукционов (на понижение) был заложен фундамент "обнуления" цен. Фактически, это превратило систему аукционов проблемных активов в тендеры публичных закупок ("кто даст меньше"). Удовлетворяются интересы кого угодно, только не ФГВФЛ.

Время исправляться. 10 простых шагов

Ситуацию можно исправить. Для этого прямо сейчас необходимо сделать несколько важных шагов.