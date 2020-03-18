Пять причин, почему я оставлю свой депозит в банке

В последние дни один из самых частых вопросов, с которым ко мне обращаются знакомые, – стоит ли забирать депозит из банка. Однозначно и категорично отвечать на этот вопрос сложно, как и прогнозировать развитие событий вокруг мировой пандемии. Но давайте попробуем разобраться.

В основном среди своих знакомых я наблюдаю одобрение действий власти – дабы уберечься от неконтролируемой вспышки инфекции многие готовы честно соблюдать карантин. Правда, рациональность и логика часто отключаются, как только дело доходит до таких "сакральных" для украинцев тем как курс доллара и сохранность сбережений.

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Это можно понять, учитывая болезненный опыт кризисов 2008-2009 года и особенно 2014-2015-го.

Первый аргумент в пользу спокойствия

Банковская система уже не та, что в начале 2014 года. Я не буду утверждать, что сейчас на рынке представлены только безупречно работающие сильные игроки. Но по сравнению с ситуацией шестилетней давности, все кардинально изменилось.

В те времена, на рынке было полно де-факто мертвых банков, которые маскировали свою проблемность, полно банков, специализирующихся на схемах, "прачечных" и прочих сомнительных игроков. Политические события быстро разрушили мнимую стабильность и все полетело в тартары.

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На начало 2014 года в Украине было 166, на начало февраля 2020-го – 75 действующих банков. Все эти банки в 2019 году прошли проверку качества активов и 29 (на которые приходится более 90% активов) - стресс-тестирование.

Регулятор понимает, как обстоят дела в каждом из них, насколько тот или иной банк готов к неблагоприятным макроэкономическим сценариям. Отчет о результатах стресс-тестирования есть в публичном доступе. Но неподготовленным пользователям я его не рекомендую, а опытные аналитики знают больше, чем сказано в отчете.

Второй аргумент

За прошлый год банковская система получила рекордную прибыль в 59,6 млрд грн, что позволило ей увеличить запас прочности. Для сравнения в 2013 году прибыль банков составляла 1,4 млрд грн. Прибыльность банков напрямую связана с их капитализацией, а значит, и стойкостью. На начало февраля средний норматив достаточности регулятивного капитала составлял 20,3% при минимуме в 10%.

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Несколько болезненных процедур диагностики делают эти цифры более заслуживающими доверия, чем те показатели, о которых банки отчитывались в начале 2014 года. Чтобы сохранить запас прочности, Национальный банк Украины предложил банкам до июля воздержаться от распределения прибылей через выплату дивидендов. При этом регулятор отложил формирование банками дополнительных запасов капитала – буферов консервации капитала и буферов системной важности.

Третий аргумент

За последние несколько лет были изменены принципы регулирования ликвидности банков. Был внедрен коэффициент покрытия ликвидностью LCR согласно стандартам Базель-3, который обязывает банки держать запас высоколиквидных средств, чтобы за счет них они могли профинансировать оттоки средств в кризисные ситуации.

Это и происходит – регулятор временно снизил требования к уровню LCR, чтобы банки могли использовать свои высоколиквидные активы для выполнения обязательств перед вкладчиками. Задачу банкам усложнил логистический момент – ограничения, введенные во всем мире, не позволяют быстро завезти в страну наличный доллар.

Четвертый аргумент

Часто основной причиной банковских кризисов является не фундаментальная слабость банков (например, связанная с вложением в ипотеку subprime (субстандартная ипотека. - Ред.), а банальное стадное поведение клиентов. Все побежали становиться в очередь за депозитом, и я побегу тоже. Но в нынешней ситуации страх перед местами массового скопления может победить. Поддерживаю Нацбанк в рекомендации по максимуму работать с банками через онлайн-сервисы и переходить на безналичные расчеты.

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Пятый аргумент

Международный опыт. Банковские системы стран, серьезно пострадавших от коронавируса, сильно лихорадит. И в Китае, и в Италии, увеличилась доля проблемных кредитов. Но катастрофических прецедентов пока нет. Регуляторы принимают меры и послабления, чтобы усилить ликвидность банков через дополнительные инструменты (случай Европейского центрального банка) или снижение резервных требований (случай Народного банка Китая).

Конечно, все будет зависеть от развития ситуации с пандемией. Но раз уж мы такие сознательные и предусмотрительные (приняли как должное жесткий карантин при небольшом случае заболеваний), давайте будем последовательными и проявим здравый смысл и в отношении банков, тем более, что их не закрывают.

Если вам интересен мой личный опыт – мой гривневый депозит остается в банке, и управлять им я собираюсь через онлайн-банкинг.

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