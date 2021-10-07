Так какую же банковскую тайну защищал от журналистов Схем глава Укрэксимбанка

С руководством Укрэксимбанка все понятно. И с IT-департаментом Укрэксимбанка все понятно. Понятно, почему в 2020 году у банка были убытки и значительные потребности в докапитализации на фоне прибыльности других государственных банков. Даже понятно, почему глава правления Укрэксимбанка при всем при этом еще неделю назад был главным претендентом на кресло главы Нацбанка в случае отставки Кирилла Шевченко.

Одно непонятно – а в чем банковская тайна? Банк заявлял, что коварные журналисты Схем проникли на объект и то ли по дороге, то ли в самом банке, где-то раздобыли банковскую тайну. И банкиры вынуждены были бросится грудью на амбразуру, защищая эту самую тайну.

Так где же она на видео? Неужели та самая тайна в том, что Укрэксимбанк кредитует клиентов из ДНР? Ведь на этом вопросе всех в комнате клемануло? И если это тайна, то значит это правда?

Ведь не могут выдумки журналистов быть банковской тайной. А если это правда, и украинский государственный банк кредитует террористов, то… то становится ясно, почему глава правления Евгений Мецгер вел себя именно так, как будто бы ему выдали пояс шахида, и он хочет унести журналистов с собой. Чтобы никто не узнал эту страшную тайну. Правда, не очень банковскую…

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