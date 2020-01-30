Цена банкротства. Компании и банки-банкроты в деньгах

Фонд гарантування вкладів за останні два роки завершив ліквідацію 42 банків. Загальна вартість їх активів "на папері" становила 101 млрд грн, тоді як ринкова вартість, визначена незалежними оцінювачами, майже в шість разів менша – 18 млрд грн. При цьому ці банки заборгували кредиторам 55 млрд грн.

Серед них два важковаговика – банк Форум і Брокбізнесбанк, вартість активів яких "на папері" склала 33% від усіх активів ліквідованих банків, оціночна – 52%.

Чи можемо ми зробити попередні висновки щодо ефективності ліквідації банків та за якими критеріями її оцінювати? На сьогоднішній день результат повернення коштів кредиторам при банкрутствах банків становить у середньому 17%, але варіюється від 0,16% до 100%, залежно від банку. У Форумі і Брокбізнесбанку цей показник досяг 45% та 10% відповідно.

Чи задоволені ми таким обсягом? Звісно, хотілося б більшого.

Чи можемо ми порівняти цей результат з ефективністю банкрутств підприємств? Так, тому що в обох випадках мова йде про ефективність роботи з активами банкрута – майном, нерухомістю чи боргами, які потрібно трансформувати у кошти та повернути кредиторам.

При банкрутстві підприємства ключові активи – це основні засоби (будівлі, обладнання, транспорт тощо) або вироблені товари, тобто матеріальні активи. У той же час левова частка активів банка-банкрута – понад 80% – це кредити, переважно непрацюючі, які не приносять жодного доходу.

Результат Фонду гарантування вкладів з повернення грошей кредиторам при ліквідації банків є кращим – 17% проти 9% – середнього обсягу коштів, які повертаються при банкрутствах підприємств в Україні, за даними рейтингу інвестиційної привабливості країн Doing Business-2020 від Світового банку.

Оскільки велика частка підприємств-позичальників неплатоспроможних банків самі стають банкрутами, рівень повернення коштів у 9% безпосередньо впливає на зниження рівня задоволення вимог кредиторів цих банків.

Додам, що цього року Україна, хоч і покращила свою позицію в загальному рейтингу Doing Business на сім пунктів, посівши 64 місце серед 190 країн, але у той же час за компонентом врегулювання неплатоспроможності досі має дуже слабкий результат: "мінус" одна сходинка та 146 місце.

Щодо витрат на повернення кожної гривні під час процедури банкрутства, цей показник у підприємств становить у середньому 40%. У банків витрати набагато менші – 13%, отже, результат кращий.

Для кредиторів банкрута важлива не тільки сума повернутих грошей, а й строки їх отримання, тому що гроші сьогодні та через п’ять років мають різну вартість. Оскільки 99% банкрутств в Україні, як підприємств, так і банків, зводиться до продажу активів у період ліквідації, то ефективність залежить переважно від прозорості та конкурентності продажу, а також відсутності процедурних проволочок.

Наскільки різняться строки ліквідації банків і банкрутств підприємств? Згідно з даними Doing Business-2020, банкрутство підприємства в Україні триває в середньому майже 3 роки (лідер рейтингу за цим показником – Ірландія зі строком чотири місяці).

Проте наша практика знає приклади підприємств-банкрутів, що за 10 років не спромоглися визначити суму вимог, яка належить кожному кредиторові. Відтак їх кредитори – банки у ліквідації – не отримували кошти та змушені були продавати права вимоги у зв’язку із завершенням строку ліквідації.

Великі банки Форум і Брокбізнесбанк були закриті по закінченню п’яти років, тобто максимального строку, передбаченого законом. У той же час переважна більшість неплатоспроможних банків була ліквідована швидше, тому що надходжень від "якісних" активів цих банків іноді не вистачало навіть на комунальні платежі та зарплату працівникам, які здійснювали процедури ліквідації.

Низька якість активів цих банків і подальше їх знецінення із часом вимагали швидкого продажу, аби виручити за них якомога більше грошей. Ці кошти Фонд гарантування вкладів спрямовує на виплати кредиторам.

Якби банки в українських реаліях могли повертати гроші в результаті банкрутства своїх позичальників за 4 місяці (як в Ірландії), на рівні 90% і з витратами на цей процес 1% (як у Норвегії), то і рівень задоволення вимог кредиторів Фондом був би суттєво вищим.

Нажаль, на заваді цьому в Україні стоїть низка проблем, які потребують вирішення. Зокрема, недосконалість роботи правоохоронних органів і судової системи, в результаті чого права кредиторів слабо захищені. Це стимулює несумлінних позичальників не повертати кредити, і в багатьох випадках такі дії не мають для них негативних наслідків.

Ми очікуємо, що 2020 рік буде фінальним у подоланні наслідків банківської кризи та очищенні системи від непрацюючих активів банків-банкрутів. У планах Фонду – завершити ліквідацію ще близько 40 банків. І ця статистика може значно змінитися.

Подальший розвиток вторинного ринку проблемних активів, створеного Фондом і ProZorro.Sale для відкритих та конкурентних продажів, покращення кредитної дисципліни боржників, підвищення рівня фактичного виконання судових рішень, а також впровадження Кодексу з процедур банкрутства – це основні напрями нашої спільної наполегливої роботи у 2020-му році для підвищення рівня задоволення вимог кредиторів усіх банкрутів – і банків, і підприємств, а відтак – повернення грошей в економіку.