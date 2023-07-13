Украинские банки сейчас надежны как никогда. Однако банкротства еще будут

1. Система в целом. Устойчивая. Ликвидная, то есть деньги есть. В целом – капитализированная, то есть может работать и дальше. Операционно прибыльная. Резистентна даже к резким значительным шокам, своими словами, будет работать даже если произойдет ядерный взрыв.

2. Стабильна ли? Нет. Что значит нестабильна? То, что ее нынешнее состояние, то, которое мы видим, – временное. One-time. Долго так продолжаться не может и не будет. Если по системе более 40% активов – это государственные ценные бумаги (ОВГЗ+ДС+несколько других), и более половины процдоходов – это доходы от ОВГЗ+ДС, так долго не продлится. Не может банковская система Долго настолько сильно зависеть от государства и не будет.

3. Куда и как оно изменится – это большой вопрос. Это может быть и soft landing, когда НБУ потихоньку будет понижать ставку и стимулировать банки правильным регулированием исправлять структуру баланса, так и pretty hard landing, когда НБУ будет понижать ставку резкими шагами, и оставит банки как есть (по принципу "сами должны были думать").

4. Концентрация крупных банков растет и будет расти в дальнейшем. Было 73%, стало 79% по топ-10. Причем это чисто рыночные вещи, не связанные с массовыми банкротствами, банки играют на масштабе, большим проще. Особенно учитывая, что там четыре государственных.

5. "Хвостохранилище" – так когда-то назвал группу банков в конце списка, без какой-либо бизнес-модели или вообще де-факто не банки, а что-то другое, лицензия там – это legacy и упущение регулятора – расширяется. Насчитали почти два десятка тех, кто либо не знает, что делать, либо не будет знать, что делать. То есть банкротства будут. Риска для системы в целом – никакого.

6. Риск, то есть вызов – только в том, как вернуть рабочие и крупные банки в "нормальную банковскую жизнь". Как это делать – отдельная большая тема, и то вся, как говорится, вероятностная, то есть может быть так, а может быть так.

7. Стресс-тесты (вместе с проверкой качества активов) пройдут совершенно безболезненно для системы. Запаса должно хватить. Будут проблемы у отдельных госбанков, это секрет Полишинеля. Как один умный человек сформулировал: будет дыра в капитале таких вот госбанков; перекроют дивидендами такого вот госбанка, вот и все. Да и вообще стресс-тесты в этом году – именно о стресс-тестах, не об AQR, вещь очень нужна. Но никаких выводов и планов, не говоря уже о действиях регулятора, именно на стресс-тестах как таковых строить не стоит. Почему – смотрите пункт 2: структура балансов и доходов банков временна, а стресс-тест базируется на статическом балансе, то есть на том, что ситуация, которая была, будет продолжаться несколько лет.

8. Развитие/возобновление кредитования – только за счет механизмов распределения риска. На этом этапе нет других вариантов. Весь риск (я здесь только о кредитном плюс операционном) полностью никто из банков не будет на себя брать (если будет брать в больших объемах к активам – это скорее повод для надзора посмотреть, что это за такое массовое кредитование). Субсидирование процентных ставок во главе с 5-7-9, гарантии, страхование разных типов. Альтернативные типы "кредитования" – лизинг факторинг – быстро не будет, если будет вообще. Здесь регулятор пока не очень помогает, тоже выжидает.

9. Комиссионные – там пока все safe. Но "война интерчейджа и эквайринга" – это вещь такая, что может когда угодно вспыхнуть.

10. Гемблинг, обмен валют, другие точечные вещи – все это сугубо точечно и точечными мерами и гасится. Иногда просто нужно поговорить. Никаких системных рисков нет.

11. Ставки по депозитам? Выглядит так, что июль, хотя думаю, что все-таки август – это последний месяц бонанзы. Дальше начнут падать.

12. Можно ли в банки нести деньги? Можно никогда банковская система не была такой надежной для населения. Куда именно? Депозиты и ОВГЗ; или, если хочется какие-то инструменты подоходнее, то придется и немного времени в это инвестировать, сначала по 10-12 часов в день, потом – как полноценный рабочий день; это уже не пассивное инвестирование будет.





