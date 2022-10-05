Война – сложный экзамен. И мы его достойно сдали. Сегодня Нацбанк сильнее, чем когда-либо

В связи с проблемами со здоровьем, которые не могу в дальнейшем игнорировать, принял для себя сложное решение: я покидаю должность главы Национального банка Украины.

Я обратился к президенту Украины с просьбой принять мою отставку. Благодарю его за проявленное доверие и совместную работу в пользу государства — и в мирное, и в военное время.

С первых дней в НБУ я был прежде всего антикризисным менеджером и выполнил свою миссию: обеспечил бесперебойную работу финансовой системы в сверхсложное время полномасштабной войны.

Война стала еще одним трудным экзаменом для нашей команды и меня лично — и мы его достойно сдали.

С начала полномасштабной войны Национальный банк:

- обеспечил бесперебойную работу финансовой системы;

- не допустил панику на валютном рынке;

- остановил масштабный отток капитала для защиты резервов;

- удержал инфляцию на адекватном уровне во время войны;

– подставил плечо государственному бюджету, понимая сложности с привлечением средств во время войны.

Дополнительно подчеркну наши усилия в дипломатической плоскости – с одной стороны, мы активизировали механизмы международной финансовой помощи Украине, с другой – инициировали на международном уровне ряд решений, ослабивших экономику агрессора.

Сегодня НБУ действительно сильнее, чем когда-либо, в способности встречать вызовы и преодолевать кризисы, достойно проходит проверку войной. И сохраняет свою способность являться основой послевоенного восстановления экономики и направлять на это весь финансовый сектор.

Тем, кто придет после меня, я передаю банковскую систему сильной, капитализированной, стойкой. Верю в то, что такой она останется и дальше.

Благодарен всей команде Национального банка, на долю которой выпали самые сложные испытания в истории независимой Украины. Горжусь работой с вами.

Благодарен коллегам со всего финансового рынка. Мы вместе удержали банковскую систему, работавшую во время войны, обеспечили доступ граждан к финансовым услугам, держали финансовую стабильность вопреки сложным обстоятельствам.

Это видят украинцы, этим восхищаются и ценят наши международные партнеры на всех уровнях.

Благодарен нашим международным партнерам за плодотворное сотрудничество и непреклонную поддержку Украины и ее финансовой сферы в столь непростое время.

Благодарю коллег из Верховной Рады Украины, Кабинета министров и других государственных институций за сотрудничество и те конструктивные совместные действия, которые сработали на благо финансовой системы и страны в целом.

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