UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
про новости компаний
12.02.2021, 13:00

Банк Кредит Днепр нарастил чистую прибыль по итогам 2020 года

Банк Кредит Днепр нарастил чистую прибыль по итогам 2020 года - Фото

Показатель чистой прибыли вырос в том числе за счет увеличения чистого процентного дохода на 87,4% по сравнению с аналогичными периодом 2019 года

По предварительным результатам 2020 года чистая прибыль Банка Кредит Днепр составила 252,3 млн грн, что в 3,3 раза больше, чем в 2019 году. Показатель чистой прибыли вырос в том числе за счет увеличения чистого процентного дохода на 87,4% по сравнению с аналогичными периодом 2019 года и по результатам 2020 года составил 415,2 млн грн.

При этом рост чистого процентного дохода обусловлен увеличением объема доходных активов, а также снижением стоимости ресурсов. Так, размер активов Банка на 01.01.2021 года составил 13,0 млрд грн., что на 52% выше показателя по состоянию на 01.01.2020 года.

Кроме того, в декабре 2020 года бенефициар банка Александр Ярославский своевременно и в полном объеме обеспечил выполнение программы капитализации, утвержденной НБУ. По состоянию на 01.01.2021 года норматив достаточности (адекватности) капитала (Н2) составляет 18,23% (при нормативном значение – не менее 10%), что подтверждает надежность и платежеспособность финансового учреждения.

Банк Кредит Днепр входит в ТОП-20 финансовых учреждений Украины по размеру валовых активов и согласно классификации Национального банка Украины находится в группе банков с частным капиталом. По состоянию на 01.01.2021 уставный капитал банка составляет 3 587 млн ​​грн.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Кредит Днепр
Еще по теме
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 