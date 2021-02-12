Банк Кредит Днепр нарастил чистую прибыль по итогам 2020 года

По предварительным результатам 2020 года чистая прибыль Банка Кредит Днепр составила 252,3 млн грн, что в 3,3 раза больше, чем в 2019 году. Показатель чистой прибыли вырос в том числе за счет увеличения чистого процентного дохода на 87,4% по сравнению с аналогичными периодом 2019 года и по результатам 2020 года составил 415,2 млн грн.

При этом рост чистого процентного дохода обусловлен увеличением объема доходных активов, а также снижением стоимости ресурсов. Так, размер активов Банка на 01.01.2021 года составил 13,0 млрд грн., что на 52% выше показателя по состоянию на 01.01.2020 года.

Кроме того, в декабре 2020 года бенефициар банка Александр Ярославский своевременно и в полном объеме обеспечил выполнение программы капитализации, утвержденной НБУ. По состоянию на 01.01.2021 года норматив достаточности (адекватности) капитала (Н2) составляет 18,23% (при нормативном значение – не менее 10%), что подтверждает надежность и платежеспособность финансового учреждения.

Банк Кредит Днепр входит в ТОП-20 финансовых учреждений Украины по размеру валовых активов и согласно классификации Национального банка Украины находится в группе банков с частным капиталом. По состоянию на 01.01.2021 уставный капитал банка составляет 3 587 млн ​​грн.