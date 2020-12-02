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02.12.2020, 12:42

Банк Кредит Днепр среди лидеров по объемам финансовой поддержки агрокомплекса Минэкономики

Банк Кредит Днепр среди лидеров по объемам финансовой поддержки агрокомплекса Минэкономики - Фото

Банк Кредит Днепр выступил агентом и помог своим клиентам-аграриям, которые оформили кредиты, в получении компенсаций от Минэкономики

Треть аграрных предприятий и хозяйств, которые являются заемщиками Банка Кредит Днепр, получили выплату компенсаций процентных ставок в рамках государственной программы удешевления кредитованияагросектора от  Минэкономики.

"Банк Кредит Днепр входит в десятку банков по объему финансовой поддержки в 2020 году, полученной клиентами банка в рамках программы Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Более 30% клиентов агросектора Банка Кредит Днепр получили компенсацию процентной ставки по привлеченным банковским кредитам в национальной валюте в размере 23,6 млн грн из государственного бюджета Украины", — сообщила пресс-служба банка.

Всего в программе Минэкономики по компенсации кредитных процентных ставок участвуют 33 украинских банка. По этой программе из госбюджета выплачивается аграриям  компенсация в размере 1,5% учетной ставки НБУ за период с января по октябрь 2020 года. Государственная финансовая поддержка представителей агропромышленного комплекса осуществляется согласно постановлению Кабмина № 300.

Банк Кредит Днепр выступил агентом и помог своим клиентам-аграриям, которые оформили кредиты, в получении компенсаций от Минэкономики.

"Мы планируем и в дальнейшем в 2021 году участвовать в проектах Министерства для предоставления нашим клиентам всех возможностей, которые предлагает государство, в том числе и в направлении компенсаций", — цитирует пресс-служба банка слова Татьяны Поплавской, заместителя председателя Правления по корпоративному бизнесу Банка Кредит Днепр.

"Развитие сельского хозяйства — одно из стратегических направлений деятельности для банка, — уточнили в пресс-службе Банка Кредит Днепр. — Финучреждение предоставляет аграриям услуги в финансировании текущих потребностей, расчетно-кассовом обслуживании и кредитовании приобретения сельскохозяйственной техники".

Ранее банк сообщил об активизации своей политики в сфере кредитования, которая позволила удвоить портфель корпоративных кредитов, а также внедрил современные инструменты хеджирования валютных рисков клиентов без ограничений по срокам и видам валют.

Банк Кредит Днепр относится к группе банков с частным капиталом согласно классификации Национального банка Украины и входит в ТОП-20 финансовых учреждений страны по размеру валовых активов.

С августа 2020 года Банк Кредит Днепр принадлежит президенту и владельцу группы DCH, известному украинскому бизнесмену Александру Ярославскому.

Источник: https://minfin.com.ua/2020/12/02/56433166/

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Теги: Банк Кредит Днепр
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