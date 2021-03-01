Банк Ярославского объявил о создании инновационной цифровой экосистемы

Банк Кредит Днепр, принадлежащий известному украинскому бизнесмену Александру Ярославскому, объявил о начале создания инновационной цифровой экосистемы, которая заменит действующую монолитную IТ-архитектуру микросервисной для оперативного внедрения новых продуктов и решений. Помимо этого, новая цифровая архитектура банка позволит ему представить для своих клиентов обновленное мобильное приложение.

Как сообщила пресс-служба Банка Кредит Днепр, в 2021 году в рамках цифровой трансформации планируется построение на базе технологий компании Middleware бизнес-процессов кредитной фабрики, фронт-офисных систем для сотрудников, оnline CRM-стратегий, чат-ботов, бизнес-скоринга для формирования индивидуальных предложений клиентам. Банк будет использовать технологии Middleware: Corezoid Hyperautomation Engine, Deepmemo Rules Engine, Sender Communication Engine, Control.events и другие. Платформа Corezoid позволит банку максимально быстро внедрять новые продукты, бизнес-аналитики финучреждения смогут в режиме онлайн подключать через API различные источники данных, проводить множество экспериментов, принимать решения и отслеживать статистику на дашбордах.

"В ближайшие месяцы мы планируем революционно перестроить логику цифрового ядра банка и создать за счет микросервисной архитектуры один из наиболее динамичных банков страны, в котором разработка нового или модификация любого бизнес-процесса либо продукта будет занимать считанные часы", — рассказал об инновациях Тарас Горкун, заместитель председателя правления Банка Кредит Днепр по розничному бизнесу и digital-трансформации.

Банк в партнерстве с Middleware начал разработку нового мобильного приложения, которое будет презентовано клиентам летом текущего года.

"Технологии Middleware позволят Банку Кредит Днепр построить своего "цифрового двойника" и стать современной "smart company", — прокомментировал начало сотрудничества с банком Ярославского Александр Витязь, основатель и СЕО компании Middleware.

Напомним, что Банк Кредит Днепр входит в ТОП-20 финансовых учреждений Украины по размеру валовых активов и в соответствии с классификацией Национального банка Украины относится к группе банков с частным капиталом. По состоянию на 01.02.2021 активы банка составляют 12,157 млрд грн., уставный капитал — 3,587 млрд грн.