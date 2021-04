Банк Ярославского подписал договор о сотрудничестве с Czech Export Bank

Банк Кредит Днепр заявил о старте сотрудничества с Чешским экспортным банком. Czech Export Bank стал девятым международным финансовым учреждением, с которым украинский Кредит Днепр, принадлежащий известному бизнесмену Александру Ярославскому из ТОР-10 Forbes Ukraine, подписал договор о сотрудничестве.

Как сообщили в пресс-службе Банка Кредит Днепр, целью соглашения является создание основы для сотрудничества в поддержке инвестиций и поощрения торговли между Украиной и Чехией, а также укрепление сотрудничества и координации в сфере предоставления экспортных кредитов и банковских гарантий.

"Мы системно работаем над расширением сотрудничества с ведущими мировыми банками с высокими кредитными рейтингами, — рассказал Сергей Волков, заместитель председателя Правления Банка. — Соглашение с Чешским экспортным банком — очередное признание Банка Кредит Днепр как партнера, которому можно доверять".

Как уточнили в пресс-службе Банка Кредит Днепр, сейчас среди его международных партнеров, с которыми ведется активная деятельность, — такие международные банки с мировым именем, как Commerzbank AG (Германия), Landesbank Baden-Wuerttemberg (Германия), The Bank Of New York Mellon (США), Banque De Commerce Et De Placements SA (Швейцария), ODDO BHF BANK AG (Германия), Abu Dhabi Commercial Bank (ОАЭ) и Commercial Bank of Dubai (ОАЭ).

"В стратегических планах украинского Банка Кредит Днепр дальнейшее расширение круга банков-партнеров среди мировых лидеров банковской системы", — подчеркнули в его пресс-службе.

Czech Export Bank (Чешский экспортный банк) — это специализированная банковская организация, созданная для государственной поддержки экспорта, владельцем которого является государство. Банк был основан в 1995 году и осуществляет поддержку государственной экспортной политики Чехии.

Банк Кредит Днепр — украинский коммерческий банк, бенефициар которого — известный украинский бизнесмен из TOP-10 Forbes Ukraine Александр Ярославский, владелец группы DCH (www.dch.com.ua), объединяющей активы в сфере финансов, промышленности, транспорта, строительства, девелопмента, ритейла и др. Банк Кредит Днепр входит в ТОП-20 финансовых учреждений Украины по размеру валовых активов и в соответствии с классификацией Национального банка Украины относится к группе банков с частным капиталом. По состоянию на 01.03.2021 активы банка составляют 11917 млн ​​грн., уставный капитал — 3587 млн ​​грн.