Бесплатные SWIFT-переводы в ПУМБ Online

Совершайте международные SWIFT-платежи в ПУМБ Online: быстро и выгодно.

Супер новость от ПУМБ: с 24 августа по 31 октября 2024 года у клиентов банка есть уникальная возможность воспользоваться тарифом 0 на отправку SWIFT-переводов через мобильное приложение ПУМБ Online.

Совершайте международные SWIFT-платежи в ПУМБ Online: быстро и выгодно с расширенным перечнем категорий:

Оплата счета за обучение ребенка.

Оплата лечения.

Алименты.

Валютный перевод на счет в другом украинском банке родственникам или на ваш собственный счет.

Все эти SWIFT-платежи – без комиссии в ПУМБ Online!

Всего несколько кликов в приложении банка – "Платежи" – "Международные переводы" – "SWIFT" – "Отправить перевод", и ваши деньги окажутся там, где нужно!

Кроме того, SWIFT-платежи в ПУМБ это:

Широкий выбор валют: USD, EUR, PLN, GBP.

Быстрое открытие счета: нет счета в нужной валюте? Откройте его мгновенно в ПУМБ Online.

Детали про SWIFT читайте тут.

Обратите внимание, что сервис SWIFT доступен в рабочие дни с 08:00 до 17:00, и переводы не осуществляются в Иран, КНДР, Никарагуа, Мьянму, россию и РБ.

*Комиссия ПУМБ — 0, комиссия банка-корреспондента может взиматься дополнительно.

Не упустите шанс воспользоваться выгодными условиями от ПУМБ! Скачайте приложение ПУМБ Online и отправляйте SWIFT-переводы без лишних хлопот!

ПУМБ — выгодный банк, где бы вы не были!