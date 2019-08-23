Большой прорыв небольшого Коммерческого Индустриального Банка

АО «КИБ», он же Коммерческий Индустриальный Банк или ComInBank, является успешным примером адаптации к современным условиям, а также мощного развития и инноваций. Из маленького банка за год он вырос в крепкого «середняка» со стабильным доходом. В следующем году банк ожидает докапитализацию до 300 млн гривен. Как и кому это удалось - далее по тексту.

За свою 25-летнюю историю работы в украинских реалиях этот банк, как и любая финансовая организация, переживал и плохие, и хорошие времена. Однако никогда в его биографии не было настоящего подъема, «ренессанса», как в 2018-2019 годах. «Ренессанс» продолжается до сих пор. И это - не беспочвенные слова.

По результатам деятельности в 2018 году прибыль АО «КИБ» составила 11,3 млн гривен. Это на 276,6% больше, чем за предыдущий год. Активы банка выросли с 687 млн ​​гривен до 1,1 млрд гривен.

Первое полугодие 2019 также доказывает, что модель бизнес-поведения коммерческой организации была избрана верно. Положительная динамика ключевых статей доходов банка сохраняется на высоком уровне. По сравнению с аналогичным периодом 2018-го, объем процентных доходов вырос на 68% и составил 86,4 млн гривен, чистый процентный доход увеличился на 36% и составил 43,4 млн гривен.

Председатель Правления АО «КИБ» Путинцева Т. В.

Секрет успеха

В деловой жизни рост показателей без тяжелого труда и холодных расчетов невозможен, в банковской сфере тем более. Поэтому быстрый рост показателей АО «КИБ» - удачное, продуманное, современное ведение банковского бизнеса. Секрет - в мастерской настройке этого процесса, а также в привлечении лояльных Клиентов.

С начала 2018 банком руководит Председатель Правления Татьяна Путинцева. Вместе со своей командой она разработала и внедрила план устойчивого развития, который полностью себя оправдал. Шаг за шагом банк вышел из аутсайдеров профильного пула Украины в число «крепких орешков» средней величины.

Об этом красноречиво свидетельствуют номинации банковских конкурсов и рейтинги:

- Коммерческий Индустриальный Банк занял 32-е место по результатам ежегодного рейтинга «50 ведущих банков Украины-2019», улучшив свои позиции сразу на 18 пунктов.

- В мае 2019 Председатель правления АО «КИБ» вошла в четверку лучших финансистов страны по версии ежегодной профессиональной премии «FinAwards». Это, по словам Татьяны Путинцевой, не только ее личная победа, но и победа всего коллектива и грамотной стратегии АО «КИБ».

- В июне 2019 были объявлены результаты Первого всеукраинского проекта «Финансовые учреждения Украины: достойные, успешные, надежные». Коммерческий Индустриальный Банк победил в номинации «ПЕРВЫЙ БАНК ПО ЭСКО-КРЕДИТОВАНИЮ», а по результатам online-голосования занял третье место в категории средних банков Украины.

- В июне 2019 решением рейтингового комитета Рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" подтвержден долгосрочный кредитный рейтинг Акционерного общества «Коммерческий Индустриальный Банк» по национальной шкале на уровне uaАА. Банк или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaAА характеризуется очень высокой кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами.

АО «КИБ» - первый в финансировании ЭСКО-проектов Украины

Успех - это не только сухие показатели статистики и перечень наград. Это стремление и умение делать новые продукты и создавать инновации. По словам Татьяны Владимировны, чтобы выстроить успешный банк, нужно быть открытыми к прогрессивным мировым процессам. А современность, как никогда, требует обратить внимание на эко-проекты.

Именно поэтому АО «КИБ» и Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) начали сотрудничать в сфере финансирования программ энергоэффективности и возобновляемой энергетики. В январе 2019 года был подписан Меморандум о партнерстве между АО «КИБ» и ПРООН, в рамках которого реализуется проект «Устранение препятствий для привлечения инвестиций в повышение энергоэффективности общественных зданий в малых и средних городах Украины на основе модели ЭСКО». Целью проекта является внедрения европейских стандартов энергопотребления и создания комфортных условий пребывания в общественных зданиях.

В рамках реализации проекта в начале 2019 между АО «КИБ» и компанией ООО "КиевЭСКО" был заключен первый в Украине договор факторинга на сумму три миллиона гривен, по которому финансируются энергосервисные договора.

Коммерческим Индустриальным Банком было доказано, что выбранная модель финансирования ЭСКО-проектов с помощью факторинга является реально работающей и финансово выгодной. Количество реализованных энергосервисных контрактов по направлению ЭСКО-факторинга продолжает активно расти. В первом полугодии уже было выполнено 22 энергосервисных проекта, заключен договор ЭСКО-факторинга с новым клиентом и профинансировано шесть новых контрактов.

В августе 2019-го подписан уже третий контракт с ООО "КиевЭСКО", который можно считать по-настоящему определяющим. По сравнению с первым, был вдвое продлен срок кредитования и увеличен объем выданных средств в 5 раз до почти 16 млн гривен. Деньги пойдут на создание энергоэффективных условий в около 60 бюджетных учреждениях Киева, Одессы, Славутича, Бородянки и Дрогобыча. Это сэкономит местным бюджетам почти 10 млн гривен в течении действия договоров.

В планах Банка - дальнейшее увеличение как количества клиентов по ЭСКО-факторингу, так и количества профинансированных энергосервисных договоров.

Больше технологий, больше масштаба

В Коммерческом Индустриальном Банке хорошо знают, что современному Клиенту мало традиционного набора банковских инструментов которые, скажем, были 10 лет назад. Кроме них люди хотят видеть, безусловно, удобный и стабильный интернет-банкинг, а ComInBank стремится всегда видеть довольных Клиентов. Поэтому в 2018 году АО «КИБ» реализовал первый этап внедрения современного интернет-банкинга «CIB-online» для физических лиц, позволяющего Клиенту управлять своими счетами находясь там, где ему удобно. В ближайшее время ожидается полная реализация проекта, что позволит банку предоставлять Клиентам сервис на уровне с флагманами банковской среды Украины.

«CIB-online» - это очень хорошо. Но куда же без новых отделений, где Клиент сможет быстро реализовать для себя весь потенциал банковских услуг от АО «КИБ»? В течение 2018 была проведена оптимизация и расширение региональной сети: открыто 18 отделений, которые обеспечивают комплексное обслуживание Клиентов. В 2019 году заработали новые отделения в Киеве, Николаеве и Черновцах. В ближайшее время ожидается открытие отделения в городе Ирпень Киевской области. В следующем 2020 году планируется дальнейшее расширение сети банка в регионах с высоким экономическим потенциалом.

Чем АО «КИБ» интересен для Клиентов?

Действительно, выбирая банки, значительная часть украинцев не видят между ними большой разницы. Однако разница есть и она, порой, существенная.

Коммерческий Индустриальный Банк в общих масштабах считается небольшим. На самом деле, по утверждению многих финансовых экспертов, для Клиентов это только «плюс» сравнительно с сервисами крупных банковских учреждений, и вот почему:

- В отличие от крупных банков, в АО «КИБ» знают большинство Клиентов в лицо, понимают их возможности, потребности и пожелания.

- Присутствуют партнерские отношения, возможность индивидуального подхода к каждому Клиенту, выстраиваются долгосрочные отношения.

- Обслуживание в АО «КИБ» позволяет на все 100% использовать скорость и качество услуг.

В 2020 году банк докапитализируют до 300 млн гривен

Выход на стабильно растущую прибыльную деятельность - безусловный приоритет. Но не менее важна докапитализация. Клиентам нужно знать, что они обслуживаются в стабильном и надежном банке. А капитал Банка - один из красноречивых показателей этой уверенности. К тому же, согласно требованиям Национального банка Украины, все банковские учреждения должны привести свои уставные и регулятивные капиталы до 300 млн гривен в срок до 11 июля следующего года. Поэтому в АО «КИБ» есть четкий план относительно докапитализации, который безусловно был утвержден акционером Банка.

Для справки:

Акционерное общество «Коммерческий Индустриальный Банк» - универсальный украинский банк, предоставляющий услуги корпоративным Клиентам и частным лицам уже более 25 лет (зарегистрирован НБУ 3 декабря 1993). 100% акционером банка является иностранный инвестор Стефан Пол Пинтер (Великобритания). Долгосрочный кредитный рейтинг АО «КИБ» по национальной шкале на уровне uaАА (по решению рейтингового комитета Рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг»). Лицензия НБУ №186 от 11.11.2011, Контакт-центр: 0800501200 (звонки бесплатные в пределах Украины), www.cib.com.ua.