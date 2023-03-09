ConcordBank презентует приложение для бизнеса: что получат предприниматели

Решение позволяет малому и среднему бизнесу управлять своими финансами по телефону, экономить на банковских комиссиях и пользоваться современными технологиями эквайринга.

Легко открыть счет, не обращаясь в банк

ConcordBank – классический банк, обслуживающий бизнес-клиентов через отделения, но одновременно предоставляющий им возможность обеспечивать максимум своих потребностей дистанционно, через приложение. Например, открыть счет по документам из Дії можно за 5 минут.

ConcordBank входит в ТОП-3 банков с регистрацией ФЛП через Дію без необходимости сначала открывать счет физлица.

"Зарегистрировавшись, ФЛП получит две карты: для бизнеса и личную. Предприниматель может вывести выручку на личную карту в два клика. Директор компании имеет возможность управлять счетом через приложение. Конечно, ConcordBusiness предусматривает доступ бухгалтера как в случае ФЛП, так и для ООО", – объясняет заместитель председателя Правления банка Татьяна Дашевская.

По желанию можно получить карту с курьером в Киеве, Днепре, Одессе и Львове.

Самые низкие тарифы на рынке

ConcordBank предлагает один из самых выгодных тарифов для ФЛП на рынке:

Открытие счета — 0 грн.

Абонплата – 0 грн.

Комиссия за платежи в другие банки – 0 грн, независимо от суммы перевода.

Тариф на эквайринг — 1,3%.

ConcordBusiness позволяет подключение любого вида эквайринга:

терминал в смартфоне;

классический POS-терминал;

интернет-эквайринг.

Терминал в смартфоне – удобно для приема платежей

ConcordBank предлагает решение для приема оплат картами через смартфон. Оно подразумевает 100% дистанционное подключение к торговому эквайрингу без визитов в банк.

"Это решение положительно оценили предприниматели, работающие в сфере торговли. Ведь это выгодно – не надо платить абонплату за аренду POS-терминала, а принимать оплаты можно где угодно: в магазине, на рынке, в кафе. Единственное ограничение – это решение работает на устройствах Android с NFC-модулем", – рассказывает Татьяна Дашевская.

Совместно с партнерами-разработчиками ПРРО Checkbox и Е-ЧЕК ConcordBank реализовал крутую интеграцию для фискализирующих продажи торговцев. Суть ее в том, что предприниматель дистанционно открывает бизнес-счет, подключает эквайринг в смартфоне, подключает интеграцию с ПРРО.

Персональный менеджер

Пользователи ConcordBusiness могут выбирать самый комфортный для себя способ общения с банком. Это можно делать непосредственно в приложении. Можно обратиться за помощью на круглосуточную горячую линию или через чат-бот в Viber или Telegram. А можно получить помощь от своего персонального менеджера.

"С 2020 года мы все привыкли решать большинство вопросов онлайн из любой точки мира. Но ведь потребность в общении с человеком остается. Следовательно, ConcordBusiness позволяет получать консультацию эксперта по вопросам овердрафта, гарантий, кредитования, эквайринга и других банковских услуг. И для этого не нужно обращаться в отделение", – говорит Татьяна Дашевская.

В ближайшее время в ConcordBusiness станут доступны валютные счета, SWIFT-платежи и работа по внешнеэкономическим контрактам. Помощь персонального менеджера в этой сфере для многих будет важной. Открытие дополнительных бизнес-счетов в гривнах, долларах США и евро доступно уже сейчас.

Удобная веб-версия

ConcordBusiness позволяет и просто баланс просмотреть, и полноценно работать: совершать оплаты, получать выписки, шерить реквизиты контрагентам, заявки отправлять. Если удобно работать на компьютере, есть веб-кабинет. В веб-версии можно делать следующее:

Гривневые платежи контрагентам и бюджету. Есть шаблоны, копирование и повторение произведенных платежей из списка, статусы обработки платежей для отслеживания регистровых платежей.

Безопасная подпись документов КЭП (поддерживает ключи всех популярных АЦСК).

Выписки по счетам в форматах PDF, CSV, XLS, DBF.

Шеринг реквизитов контрагентам, в том числе в формате QR-кода.

Открытие дополнительных бизнес-счетов в гривнах, долларах США и евро.

Заказ электронных справок.

Заявки на подключение любого вида эквайринга: терминал в смартфоне, классический POS-терминал, интернет-эквайринг.

Заявки на оформление кредитных товаров и гарантий.

Доступ для бухгалтера – особенно удобная функция: доступ предоставляется без права подписи, то есть бухгалтер сможет формировать выписки, заказывать справки, создавать платежи вам на подпись.

Постоянное совершенствование

"Мы постоянно анализируем клиентский опыт. Разработчики ConcordBusiness не прекращают своей работы. Мы очень благодарны нашим клиентам за любые идеи по усовершенствованию продукта. Мы постоянно проводим опрос клиентов, спрашиваем, что им удобно, а что нет. Все эти идеи и пожелания сразу вносятся в бэклог (список задач для разработчиков). За каждым продуктом у ConcordBank закреплена своя IT-команда. Ведь наша цель – быть наиболее удобными и полезными для вас", – говорит заместитель председателя Правления ConcordBank Татьяна Дашевская.

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