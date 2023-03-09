ConcordBank презентует приложение для бизнеса: что получат предприниматели

Решение позволяет малому и среднему бизнесу управлять своими финансами по телефону, экономить на банковских комиссиях и пользоваться современными технологиями эквайринга.
ConcordBank – классический банк, обслуживающий бизнес-клиентов через отделения, но одновременно предоставляющий им возможность обеспечивать максимум своих потребностей дистанционно, через приложение. Например, открыть счет по документам из Дії можно за 5 минут.
ConcordBank входит в ТОП-3 банков с регистрацией ФЛП через Дію без необходимости сначала открывать счет физлица.
"Зарегистрировавшись, ФЛП получит две карты: для бизнеса и личную. Предприниматель может вывести выручку на личную карту в два клика. Директор компании имеет возможность управлять счетом через приложение. Конечно, ConcordBusiness предусматривает доступ бухгалтера как в случае ФЛП, так и для ООО", – объясняет заместитель председателя Правления банка Татьяна Дашевская.
По желанию можно получить карту с курьером в Киеве, Днепре, Одессе и Львове.
ConcordBank предлагает один из самых выгодных тарифов для ФЛП на рынке:
ConcordBusiness позволяет подключение любого вида эквайринга:
ConcordBank предлагает решение для приема оплат картами через смартфон. Оно подразумевает 100% дистанционное подключение к торговому эквайрингу без визитов в банк.
"Это решение положительно оценили предприниматели, работающие в сфере торговли. Ведь это выгодно – не надо платить абонплату за аренду POS-терминала, а принимать оплаты можно где угодно: в магазине, на рынке, в кафе. Единственное ограничение – это решение работает на устройствах Android с NFC-модулем", – рассказывает Татьяна Дашевская.
Совместно с партнерами-разработчиками ПРРО Checkbox и Е-ЧЕК ConcordBank реализовал крутую интеграцию для фискализирующих продажи торговцев. Суть ее в том, что предприниматель дистанционно открывает бизнес-счет, подключает эквайринг в смартфоне, подключает интеграцию с ПРРО.
Пользователи ConcordBusiness могут выбирать самый комфортный для себя способ общения с банком. Это можно делать непосредственно в приложении. Можно обратиться за помощью на круглосуточную горячую линию или через чат-бот в Viber или Telegram. А можно получить помощь от своего персонального менеджера.
"С 2020 года мы все привыкли решать большинство вопросов онлайн из любой точки мира. Но ведь потребность в общении с человеком остается. Следовательно, ConcordBusiness позволяет получать консультацию эксперта по вопросам овердрафта, гарантий, кредитования, эквайринга и других банковских услуг. И для этого не нужно обращаться в отделение", – говорит Татьяна Дашевская.
В ближайшее время в ConcordBusiness станут доступны валютные счета, SWIFT-платежи и работа по внешнеэкономическим контрактам. Помощь персонального менеджера в этой сфере для многих будет важной. Открытие дополнительных бизнес-счетов в гривнах, долларах США и евро доступно уже сейчас.
ConcordBusiness позволяет и просто баланс просмотреть, и полноценно работать: совершать оплаты, получать выписки, шерить реквизиты контрагентам, заявки отправлять. Если удобно работать на компьютере, есть веб-кабинет. В веб-версии можно делать следующее:
"Мы постоянно анализируем клиентский опыт. Разработчики ConcordBusiness не прекращают своей работы. Мы очень благодарны нашим клиентам за любые идеи по усовершенствованию продукта. Мы постоянно проводим опрос клиентов, спрашиваем, что им удобно, а что нет. Все эти идеи и пожелания сразу вносятся в бэклог (список задач для разработчиков). За каждым продуктом у ConcordBank закреплена своя IT-команда. Ведь наша цель – быть наиболее удобными и полезными для вас", – говорит заместитель председателя Правления ConcordBank Татьяна Дашевская.
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