Из Мелитополя во Львовскую область: как Ощад помогает бизнесу релоцироваться в регионы

Алексей Копытько

Еще одна причина, почему западные партнеры не дают нам достаточно оружия. И это наша вина

Пока государство требует знать Богдана Хмельницкого, но не требует Иеремию Вишневецкого – мы будем выигрывать бои, но проигрывать войны