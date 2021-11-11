Клиенты А-Банка теперь могут оплачивать штрафы за нарушение ПДД в мобильном приложении

04.11.2021 г. А-Банк реализовал возможность получения информации о штрафе за нарушение правил дорожного движения, а также оплату штрафа в онлайн-режиме в мобильном приложении ABank24.

Для того чтобы клиентам А-Банка было удобно оплачивать штрафы, А-Банк позаботился об уведомлении клиента в случаях нарушения им правил дорожного движения.

Теперь клиенты А-Банка получают в мобильное приложение ABank24 уведомление о нарушении правил дорожного движения, которое было зафиксировано работником патрульной полиции или с помощью системы видеофиксации.

При наличии штрафа в приложение ABank24 автоматически подтянется информация из базы данных МВД:

место нарушения;

причина нарушения;

дата нарушения;

сумма штрафа.

После получения уведомления клиенты могут оплатить штраф в одно касание в приложении ABank24 без комиссий, оплата также возможна в счет кредитных средств – без комиссий до 10 000 грн.

У клиентов, которые оплачивают штраф в мобильном приложении ABank24, в течение 10 дней есть возможность оплаты суммы штрафа со скидкой 50%. А-Банк позаботится и напомнит клиентам заранее об окончании срока действия скидки. Если оплата произойдет позже чем через 31 день, то сумма штрафа удваивается, об этом клиенты А-Банка будут также заранее уведомлены.

Для получения информации о нарушениях правил дорожного движения в мобильное приложение ABank24 необходимо добавить свой автомобиль по номеру и техпаспорту, для этого нужно перейти в Меню "Другие платежи" – "Штрафы ПДД" и добавить авто.

А-БАНК представлен на рынке банковских услуг более 25 лет. Услугами Банка пользуется более 1,6 млн клиентов. Банк предлагает широкий спектр современных финансовых услуг как физическим, так и юридическим лицам. Основная цель Банка – предоставление современного и технологичного сервиса в режиме online с помощью удобного интернет-банкинга АВаnk24. Банк широко представлен во всех регионах Украины – 232 отделения готовы предоставить качественный сервис каждому клиенту.

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