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Про новости компаний
14.03.2023, 10:00

Пополняйте карту Monobank без комиссии в EasyPay – крупнейшей сети терминалов в Украине

Цей матеріал також доступний українською
Пополняйте карту Monobank без комиссии в EasyPay – крупнейшей сети терминалов в Украине - Фото

А моно пополнить карту mono без комиссии? В EasyPay моно все!

Мгновенное пополнение карты Monobank без комиссии в сети терминалов EasyPay уже доступно пользователям по всей Украине. 

EasyPay ― самая большая всеукраинская сеть платежных терминалов, работающая на рынке более 15 лет. Терминалы самообслуживания расположены в удобных местах по всей Украине. Пользователям доступно более 10 000 различных услуг, среди которых пополнение карт без комиссии, пополнение мобильной связи, оплата интернета и ТВ, коммунальных услуг и многие другие. 

Теперь в терминалах EasyPay можно пополнить карту Monobank без комиссии ― новость, которую так давно ждали все пользователи. 

Как пополнить карту Mono в терминале EasyPay?

Пополнение карты Monobank в EasyPay позволяет мгновенно зачислить наличные деньги на карточный счет без комиссии.

  1. Найдите ближайший к вам терминал, воспользовавшись картой покрытия на сайте, в приложении EasyPay или в приложении Monobank.
  2. Выберите сервис Monobank на главном экране терминала.
  3. Введите номер карты или приложите карту к NFC-считывателю при его наличии.
  4. Внесите наличные деньги.
  5. Ваши средства будут зачислены мгновенно. 

Ищите ближайший к вам терминал EasyPay на карте и пополняйте карту Mono там, где удобно. Данные обновляются каждые 15 минут, поэтому можете быть уверены, что терминал, к которому следуете, ― активный.

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Теги: Monobank, EasyPay
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