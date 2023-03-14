Пополняйте карту Monobank без комиссии в EasyPay – крупнейшей сети терминалов в Украине

Мгновенное пополнение карты Monobank без комиссии в сети терминалов EasyPay уже доступно пользователям по всей Украине.

EasyPay ― самая большая всеукраинская сеть платежных терминалов, работающая на рынке более 15 лет. Терминалы самообслуживания расположены в удобных местах по всей Украине. Пользователям доступно более 10 000 различных услуг, среди которых пополнение карт без комиссии, пополнение мобильной связи, оплата интернета и ТВ, коммунальных услуг и многие другие.

Теперь в терминалах EasyPay можно пополнить карту Monobank без комиссии ― новость, которую так давно ждали все пользователи.

Как пополнить карту Mono в терминале EasyPay?

Пополнение карты Monobank в EasyPay позволяет мгновенно зачислить наличные деньги на карточный счет без комиссии.

Найдите ближайший к вам терминал, воспользовавшись картой покрытия на сайте, в приложении EasyPay или в приложении Monobank. Выберите сервис Monobank на главном экране терминала. Введите номер карты или приложите карту к NFC-считывателю при его наличии. Внесите наличные деньги. Ваши средства будут зачислены мгновенно.

Ищите ближайший к вам терминал EasyPay на карте и пополняйте карту Mono там, где удобно. Данные обновляются каждые 15 минут, поэтому можете быть уверены, что терминал, к которому следуете, ― активный.