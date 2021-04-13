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Зеленский просит парламент "неотложно" ликвидировать скандальный Окружной админсуд Киева
про новости компаний
13.04.2021, 10:25

Цифровой банк NEOBANK для бизнеса запустился в бета-режиме

Цифровой банк NEOBANK для бизнеса запустился в бета-режиме - Фото

Пользователи смогут менять продукт "под себя"

Цифровой банк NEOBANK для бизнеса сформировал Customer Board — совет клиентов — и объявил о запуске беты. Участники совета первыми могут открыть бизнес-счет через мобильное приложение или веб-версию, протестировать продукт, дать обратную связь и высказать пожелания по наполнению продукта.

Customer Board сформирован из действующих ФЛП, которые представляют разные сферы деятельности и регионы Украины. Так, в совет вошли предприниматели из 14 областей, представляющие такие отрасли, как IT, HoReCa, ритейл, строительство, розничная продажа, реклама и маркетинг, туристические услуги, производство, консалтинг, сфера бытового обслуживания (ремонт, клининг, бьюти-услуги).

Аналитика заявок показала, что регистрация проходит очень активно, но при этом мужчин-предпринимателей регистрируется больше, чем женщин. Поэтому было принято решение продлить набор женщин-предпринимательниц в Customer Board.

"Мы сформировали Customer Board, чтобы получить максимально широкую обратную связь. Но мы обратили внимание, что на данном этапе у нас всего 15% женщин-предпринимательниц, поэтому принимаем решение продлить набор женщин в наш совет клиентов до 19 апреля. Подать заявку на участие можно на сайте проекта NEOBANK для бизнеса, — сообщила основательница финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка.

Задача совета клиентов заключается в том, чтобы NEOBANK протестировали представители реального бизнеса.

"При подаче заявки в Customer Board, помимо контактных данных, мы просили указать ИНН предпринимателя и дать ссылку на страницу в Facebook, так как участников совета мы пригласим в закрытую группу и нам важно, чтобы они были активны в этой соцсети. По ИНН мы проверяли, зарегистрирован ли человек как ФЛП, какие у него коды КВЭД, ведь наша задача в том, чтобы NEOBANK попробовали использовать представители реального бизнеса. Мы с командой волнуемся, это наша первая MVP-версия. Очень надеемся на понимание и терпение наших первых клиентов, если будут встречаться баги и недоразумения. Благодаря обратной связи мы быстро все исправим", — рассказала СЕО финтех-компании NЕО.РRО Маргарита Побилец.

В качестве преференций участники Customer Board в NEOBANK для бизнеса получат возможность обслуживания счетов без абонплаты, без комиссии при переводах контрагентам в другие банки и уплате налогов, а также примут участие в золотой реферальной программе, получат приглашения на закрытые мероприятия и нетворкинг с разработчиками и партнерами проекта, подарки от банка.

Все, кто вошел в состав Customer Board, получили приглашение и уже имеют возможность доступа к приложению NEOBANK для бизнеса, могут открыть бизнес-счет. Пользователи, которые подавали заявку в Customer Board, но не стали его участниками, получили приглашение открыть счет в NEOBANK сразу же после официального запуска по специальному предложению — без абонплаты до конца года.

Полностью тарифы и условия, которые будут действовать после официального запуска для всех клиентов, будут озвучены позже.

Полноценный запуск NEOBANK — первого в Украине цифрового банка для компаний и ФЛП — запланирован на лето 2021 года.

NEOBANK для бизнеса — украинский цифровой банк для компаний и предпринимателей с возможностью дистанционного открытия бизнес-счетов и легким управлением финансами онлайн. 

Разрабатывается совместно финтех-экосистемой Concord Fintech Solutions и финтех-компанией NЕО.РRО.

Официальный релиз приложения планируется на лето 2021 года одновременно на мобильных платформах Android и iOS и в адаптивной веб-версии.

Работает на банковской лицензии ConcordBank.

АО "АКБ "КОНКОРД". В Государственном реестре банков № 308. Лицензия НБУ № 230 от 07.11.2011 г. Все виды банковских услуг. 

 

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