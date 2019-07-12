Отбор судей в деле ПриватБанка прошел с нарушениями - Схемы

Отбор судей Окружного админсуда Киева для рассмотрения иска Игоря Коломойского о признании национализации ПриватБанка незаконной прошел с нарушениями - через манипуляции со специализациями. Об этом говорится в расследовании программы Схемы.

По данным журналистов, при выборе судьи, который будет рассматривать иск олигарха, применили разделение по специализациям (когда за каждым судьей закрепляли определенный тип дел, которые он мог слушать), хотя они уже были отменены.

20 марта 2018-го во время повторного автораспределения по делу Коломойского против Национального банка были исключены 36 судей. Осталось только двое судей, которые могли рассматривать иск. Напротив фамилий исключенных судей указывалась причина - "не слушает категорию".

В официальном ответе аппарата Окружного админсуда Схемам сообщается, что специализации в этом суде были отменены в 2018-2019 годах.

Судья-спикер Окружного суда Богдан Санин не смог назвать точную дату отмены специализации.

"Насколько я помню, отсутствуют специализации или с 2014-го или с 2015 года", - сказал он.

Схемы также выяснили, что в деле Коломойского было два автораспределения - в 2017 и 2018 годах. Причем, в обоих случаях была одна и та же специализация, а именно: "государственное регулирования рынков финансовых услуг, в том числе". Но количество судей, которые подпадали под эту категорию - сузилось.

"Среди других способов определить судью в обход автораспределения - массовое заболевание, отпуска или учеба, ограничение количества судей в одной специализации, ошибочное определение категорий дел", - отмечают журналисты.