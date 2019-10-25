Схемы: Маркарова могла вывести элитный дом из банка на свою фирму

Министр финансов Оксана Маркарова накануне банкротства Актив-банка, совладельцем которой она была, вывела его ценную недвижимость в историческом центре Киева на свою же фирму, заплатив в несколько раз меньше залоговой стоимости. Об этом говорится в расследовании программы Схемы (совместный проект Радио Свободы и телеканала UA: Первый).

В 2013 году Маркарова вместе со своим мужем Даниилом Волынцом купила Актив-банк у братьев-"регионалов" Андрея и Сергея Клюевых. Через год - в 2014 году - НБУ признал этот банк неплатежеспособным, говорится в расследовании.

Иллюстрация - Схемы

Журналисты выяснили, что незадолго до банкротства Актив-банка семья действующего министра успела продать банк, а вместе с ним и его ценный актив - элитную недвижимость на Подоле. Покупателем, по их данным, стала фирма Синоним, соучредителем которой была Маркарова.

Цена договора купли-продажи, согласно сюжету, оказалась вдвое ниже ее залоговой стоимости. Ранее этот элитный дом находился в ипотеке у государственного Укрэксимбанка, который в результате перехода права собственности от Актив-банка к фирме Синоним, потерял залог.

Иллюстрация - Схемы

Иллюстрация - Схемы

Укрэксимбанк оценивал залоговую стоимость этой недвижимости в почти 130 млн грн. Но уже перед продажей Синониму новую оценку стоимости провела фирма Истерн консалтинг групп, которой ранее руководила Маркарова. Эта фирма оценила элитный дом вдвое дешевле.

Впрочем, в конце концов, фирма Синоним выплатила за него только 16 млн грн грн - отмечают журналисты.

Министр финансов подтвердила в интервью программе, что ей знакома история с продажей недвижимости. По ее словам, на момент приобретения здания она вышла как из состава акционеров Актив-банка, так и один из основателей "синонима" - компании-покупателя этого имущества. Однако официальные документы свидетельствуют об обратном, настаивают Схемы.

По данным журналистов, согласно выписке из Единого госреестра юрлиц, Маркарова была конечным бенефициаром Актив-банка, когда принималось решение о продаже недвижимости, а также была соучредителем "Синонима" на дату заключения сделки купли-продажи элитного дома.

Сейчас государственный Укрэксимбанк через суды пытается вернуть себе утраченное право на элитную недвижимость. Здание на Подоле ранее была центральным офисом Актив-банка, но теперь ее сдают в аренду. Часть помещений занимает финучреждение семьи Маркаровой - Аккордбанк Даниила Волынца, другую - юристы и музей-архив прессы.

Министр финансов также прокомментировала расследование Схем" на своей странице в Facebook. Она утверждает, что владела Актив-банком до марта 2014 года, и он в то время не был проблемным.

"Помещение на Подоле было продано соответствии с законодательством вместе с юридическими компаниями. Я знаю об этой продаже, но не имею к ней никакого отношения, кроме аренды офиса на 6 этаже", - написала Маркарова.