На минувшей неделе цена биткоина и других криптовалют упала до нового 1,5-летнего минимума. В последний раз их стоимость находилась на столь низком уровне в конце 2020 года — перед взрывным ростом 2021-го.

Сейчас популярнейшая криптовалюта упала за психологическую отметку в $20 000. Биткоин неделю стоял "над пропастью", колебавшись на уровне $20 000–22 000, а сегодня оправдал пессимистические настроения инвесторов. Турбулентное время с непредсказуемым будущим.

LIGA.net расскажет, что происходит на крипторынке, почему он переживает обвал и когда конец этого шторма.

Худший за четыре года обвал

Биткоин — центральная криптовалюта с прежней рыночной капитализацией более триллиона долларов, сейчас стоит уже втрое меньше, чем было шесть месяцев назад.

В ноябре 2021 года он достиг рыночного максимума в $68 000 за монету. На прошлой неделе биткоин упал в диапазон $20 000-22 000, а в субботу, 18 июня, его цена пересекла психологическую отметку в $20 000.

Для участников рынка эта цифра была красной линией, за которой в перспективе могут стоять еще большие продажи и падение.

В целом из прошлогодних максимумов, по данным компании Morningstar, биткоин потерял 72% стоимости, а вторая криптовалюта по капитализации, эфир — 77%. Минус 60–70% от стоимости за этот период показывали остальные криптовалюты из топ-10 по капитализации (не считая стейблкоины — криптовалюты с привязкой к базовому активу, например, доллару).

Только с начала июня биткоин упал на 37%, а эфир — на 44%. Последний также в прошлую субботу упал ниже своего критического уровня в $1000, но через сутки восстановился.

Шторм на рынке криптовалют начался на фоне экономического давления во всем мире, вызванного экономическими последствиями пандемии и войной в Украине.

Падает все

Несправедливо будет говорить только о падении отдельного криптовалютного рынка.

Например, лихорадит фондовый рынок США. Индекс Доу-Джонса (включающий 30 крупнейших американских предприятий) с ноября упал на 17,5%. Индекс S&P 500 (500 компаний США с самой большой капитализацией) сократился на 21,5%. А технологичный Nasdaq показал минус 33%.

Центральные фондовые индексы Азии и Европы за это время пережили разное падение от 4% до минус 18%.

То есть, падение криптоактивов происходит на фоне широкой распродажи рискованных активов по всему миру, а не только в криптовалютном.

Также стоит отметить, что обесцениваются не только криптовалюты, но и просто валюты. В крупнейших мировых экономиках фиксируется рекордная за десятки лет инфляция.

В результате этого денежно-кредитная политика разных стран ужесточается. ФРС США резко повысила базовую ставку до диапазона 1,5-1,75%, чтобы сдержать инфляцию, и аналогичные действия ожидают от других мировых регуляторов.

Деньги инвесторов будут активнее перетекать в нерисковые активы. А рисковые — криптовалюта, получать меньше внимания, их ждет непредсказуемое будущее. Показательным стало фиаско одного из известных криптовалютных проектов, что еще больше подкосило доверие инвесторов.

Доверия все меньше

2021 год отличился не только пиком криптовалютного рынка, но и большим вниманием регуляторов к нему. Чего стоит только запрет криптовалют в Китае. Другие же регуляторы крупных рынков, например США и ЕС, часто критиковали криптовалютный рынок из-за его нестабильности и уязвимости. И не зря.

В прошлом месяце владельцы алгоритмического стейблкоина TerraUSD и крипты Terra Classic за один день потеряли свои деньги. Это существенно ударило по доверию к крипторинку.

Стоимость стейблкоина TerraUSD на сегодня составляет 0,7 цента, хотя она должна всегда быть около $1. Стоимость криптовалюты Terra Classic, до обвала составлявшей $80, сейчас упала ниже десятитысячной части от цента.

Фонд, стоящий за этими проектами, — Luna Foundation Guard потратил почти все свои запасы на защиту привязки токена к доллару, но не помогло. В этом месяце Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала расследование этих событий, чтобы определить, нарушала ли платформа правила защиты своих инвесторов.

Поэтому, например, даже незначительные колебания другого популярного стейблкоина USDD вызывают существенные беспокойства. Криптовалюта обычно не отклонялась от $1 даже на цент, а в субботу ее стоимость упала до $0,92.

По заявлениям учредителей USDD они исправляют ситуацию и уверяют в безопасности проекта. Однако паника среди инвесторов, умудренных печальным опытом TerraUSD, очень вредит таким проектам и криптоиндустрии в целом.

В криптозиму лучше надеть пальто

Когда всего за шесть месяцев стоимость рынка упала примерно на две трети, мировые фондовые рынки переживают сложные времена, а криптобиржи по-разному оптимизируют работу, трудно говорить о перспективах криптовалют.

Чанпен Чжао, основатель и генеральный директор Binance, широко известный под ником CZ, рассказал Bloomberg, что так работает эта индустрия. Многих участников рынка, которые "не так хороши" в управлении операционным риском, вымоет с рынка из-за текущего медвежьего тренда.

Термины "бычий тренд" и "медвежий тренд" используются для описания движения рынка. "Быками" называют инвесторов, которые считают, что актив будет дорожать, что побуждает их к покупке и зарабатыванию на росте котировок. "Медведи" уверены в падении цены актива и открывают короткую позицию — "шортят" актив. Предпочтение одних или других на рынке и называют соответствующим трендом.

В то же время он не видит ничего удивительного в текущей динамике. Рынки идут вверх и вниз, это происходит и на обычном фондовом рынке из-за бычьих и медвежьих трендов. Это, по его словам, уже третий медвежий тренд на крипторынке на его памяти.

Речь о трех больших взлетах и ​​падении крипторынка в 2013-2014 годах, 2017-2018 годах и 2021-2022 годах. Например, во время первого медвежьего цикла биткоин обвалился с $1000 до $200, а во время второго — с $20 000 до $4 000.

Во время каждого "большого падения" биткоин падал каждый раз на 80%, а альтернативные криптовалюты теряли по 90% своей стоимости, но спустя несколько лет восстанавливался. Поэтому считать, что текущий минус – дно, это оптимистично.

CZ отметил для Fortune, что текущий спад крипторынка может длиться четыре года. Слабые проекты отсеются, а сильные останутся. "Каждый, кто выдержит, кто выживет, будет сильнее", — говорит он.

Богдан Вальд

корреспондент деловой редакции LIGA.net

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