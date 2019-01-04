Пузырь года. Почему рухнул рынок криптовалют и что будет дальше

Уходящий год выдался непростым для энтузиастов и инвесторов в криптовалюту. Головокружительный рост 2017-го сменился таким же стремительным падением. Всего за год общая капитализация цифровых денег снизилась в 8 раз — с $813 млрд в январе минувшего года до 101 млрд к 15 декабря. На 4 января, по данным Coinmarketcap, рынок остановился на отметке $131,1 млрд.

Почему криптовалюта, которая еще не так давно росла как на дрожжах, потеряла привлекательность для инвесторов?

Реклама

Что случилось

Скептики потирают руки: даже многие криптовалютные фанаты стали отворачиваться от криптовалют, в которые горячо верили еще пару лет назад. В массовом сознании крипта, обещавшая инвесторам мгновение обогащение, получила имидж "очередного пузыря".

"Мрачные настроения на рынке свойственны тем, кто в прошлом году виртуально обогатился, а в этом — точно так же обнищал, — говорит директор CoinIndex Agency Юлия Спориш. — Кто инвестирует в разработку самой технологии и действительно понимает, что такое R&D (research and development – Ред.), гораздо сдержанней в своих оценках".

Спекуляции и высокая волатильность сойственны любому рынку. К примеру, баррель нефти марки Brent в начале октября стоил больше $86, сейчас – $53. Снижение цен на 40% в течение двух месяцев учасники рынка воспринимают как реалии рынка, поскольку это проверенный актив с разработанной инфраструктурой.

В цифровых финансах все иначе. Каких-то пять лет назад о криптовалютах не знал никто, кроме узких специалистов в области блокчейн и рисковых трейдеров. Низкая цена дала импульс популяризации крипты, она быстро превратилась в спекулятивный актив. Массовая накачка капиталом стартапов через ICO взвинтила курсы до умопомрачительных высот.

"Надувание капитализации рынка происходило искусственно и истерично. В некоторые дни на внебиржевом рынке комиссия за то, чтобы зайти в крипту достигала 10%, причем желающих всегда было достаточно, — вспоминает бизнес-девелопер платежной системы Paytomat Андрей Великий. — Люди просто запрыгивали в уходящий поезд, который летел не в светлое будущее, а приближался к обрыву".

Конфликты серди криптоэнтузиастов также не добавили рынку стабильности. Осенью 2018 года внутренние разногласия раскололи криптовалюту Bitcoin Cash, которая сама возникла в результате распада оригинальной Bitcoin в августе 2017-го.

В результате, проекты ICO, собравшие капитал в эфирах и биткоинах, стали в панике массово выходить в кэш. Курс биткоина вновь просел, опустившись с $6000 до текущих $4000 за монету.

"Цены на криптовалюты стали формироваться не на базе фундаментальной технологии, а как производная спекулятивного рынка и нерегулируемых бирж с рисованными объемами торгов, — считает основатель агентства блокчейн-проектов The 8760 Юрий Милютин. — Закономерно, что все это в итоге привело к хаосу".

Реклама

Главный итог – в криптовалютах разочаровались массовые инвесторы. Скептиками, назвавшими криптоиндустрию новой глобальной пирамидой, праздновали победу. Постепенный исход этой части держателей крипты нанес еще один ощутимый удар по рынку, который стал рушиться по "принципу домино".

Лидеры падения

Безусловным лидером падения в абсолютных показателях оказался биткоин. С 2 января по 28 декабря его курс упал с $13 337 до $3587. В начале прошлого года, 6 января, котировки биткоина ненадолго достигли исторического максимума в $19 000 – за четыре дня цена одной монеты выросла более чем на 41% ($5 000). Такой стремительный рост даже неспециалистов навел на мысль, что курс разгоняют спекулянты. Итог был предсказуем.

Данные: CoinDesk

Несмотря на все криптовалютное многообразие биткоин можно расценивать как индикатор поведения других цифровых валют. Конечно, у каждого коина или токена своя история, но, так или иначе, движения их котировок сопряжены с котировками именно "битка".

Самый яркий пример — эфир (ETH). Кроме маргинальных проектов, вроде криптокотиков, львиная доля использования ETH была связана с ICO. "Когда ICO перестали собирать деньги, а фаундеры начали массово выходить из эфира в фиат, его цена полетела вниз, как утюг", — говорит Великий. 2 января за "эфирку" давали $865, 28 декабря – $114.

Данные: CoinDesk

Среди менее известных монет можно отметить Zclassic (ZCL). Данные OnChainFX фиксируют падение монеты на 99%. Разработчики анонсировали раздачу токенов всем держателям монеты еще на старте проекта. Когда ажиотаж спал, цена Zclassic вернулась практически на исходные позиции.

Подобная судьба ожидала многие другие криптовалютные проекты. К наиболее просевшим в цене монетам, потерявшим 95%-99% от пиковой стоимости можно отнести GameCredits (GAME), BitcoinDiamond (BCD), Ethos (ETHOS), Salt (SALT), Qtum (QTUM).

Что ждет криптовалюту завтра?

Контраргумент тех, кто по-прежнему верит в криптовалюту: ее не впервые хоронят в СМИ, рынку к этому не привыкать. Главный тормоз развития индустрии заключается в том, что криптовалюты используют как спекулятивный финансовый инструмент, и только во вторую очередь как платежное средство, для чего они и создавались. Распространение криптовалют как средства платежа напрямую зависит от технологии блокчейн.

Блокчейн – это история, прежде всего, о сокращении издержек и рисков в среде корпоративных финансов и хранения данных, а также p2p-платежей, поэтому энтузиасты уверены, что в ближайшем будущем эта технология найдет практическое применение. "Совсем скоро мы увидим снижение количества спекулянтов, пилотное внедрение блокчейн в банковском секторе и секторе денежных переводов", — прогнозирует Юрий Милютин.

По мнению Юлии Спориш, на развитие рынка будут влиять три фактора: регуляция, которая уже трансформировала рынок; внедрение блокчейн в крупных компаниях с огромными клиентскими базами (Alibabaба или Whatsapp); очередная волна глобального экономического кризиса, которая, вероятно, придет в 2019 году.

"Как только переход в сознании от "купил за доллар сегодня, продал завтра за два" перейдет к применению технологии и, как следствие, финансовой свободе, которую дают криптовалюты, рынок закончит переформатирование. — заключает Великий. — Напомню, что один биткоин по-прежнему стоит один биткоин".

Максим Нечипоренко