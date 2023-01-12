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2022 год стал тяжелым периодом для финансового рынка, и криптовалют в частности. Однако, многие аналитики и эксперты сходятся во мнении, что наступающий год станет более успешным для цифровых активов.

Поэтому, уже сейчас многие вкладчики задумались о диверсификации своего инвестиционного портфеля с помощью новых криптовалют, которые имеют большой потенциал роста.

Какие токены могут войти в топы по капитализации в 2023

В этой статье мы рассмотрим топ новых криптовалют, и в чем заключается их перспективность:

во-первых, стоимость нижеперечисленных токенов не зависит от цены биткоина;

во-вторых, проекты, выпускающие токены, решают актуальные проблемы сообщества или несут реальную пользу (например, токен RIA может приносить пассивный доход со стейкинга, а D2T предоставляет пользователям сигналы о покупке и продаже криптовалют в реальном времени);

в третьих, активно освещаются в специализированных СМИ (cryptonews.com, business2community, beincrypto и пр.), что подогревает спрос у инвесторов.

Токен FGHT

FightOut — это новый web3 проект с механикой "двигайся и зарабатывай" (move-to-earn).

Проект объединяет в себе мобильное приложение с механикой M2E (двигайся и зарабатывай), сеть спортивных залов и интерактивную метавселенную, где пользователи смогут участвовать в соревнованиях.

При регистрации в мобильном приложении, пользователь может сформировать уникальный аватар в формате NFT. NFT-аватар будет отображать спортивный прогресс и статистику занятий.

Помимо этого, для каждого пользователя будет сформирована персонализированная программа занятий, основанная на личных особенностях. При достижении спортивных целей будет начисляться внутренняя валюта REPS. Ее можно будет потратить на частичное оформление подписки в мобильном приложении FightOut.

Также, у проекта есть собственный токен — FGHT. Сейчас его можно приобрести по выгодной цене в рамках пресейла, всего $0,016 за токен.

Платформа FightOut уже успела собрать почти $2,7 млн в рамках предпродажи.

Преимущества проекта FightOut:

Возможность монетизировать свои спортивные достижения;

Персонализированные тренировки для каждого пользователя, основанные на личных данных и особенностях;

Интерактивные web3 технологии, интегрированные в реальную жизнь.

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Токен D2T

Токен D2T выпущен проектом Dash 2 Trade – инновационной криптоаналитической платформой, оснащенной новейшими инструментами анализа для криптовалютной торговли. Dash 2 Trade поможет трейдерам отслеживать релевантные новости и тестировать собственные торговые стратегии на исторических данных настоящих бирж.

Сейчас токен D2T можно купить по цене $0.053 за единицу, на финальном этапе предпродаж. За все этапы пресейла проект Dash 2 Trade смог собрать внушительные $9.5 млн инвестиций.

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Токен RIA

Одной из перспективных криптовалют в 2023 году является RIA, токен, эмитированный платформой Calvaria: Duels of Eternity.

Calvaria – это коллекционная карточная игра, в которой пользователи создают свою колоду карт и соревнуются с другими геймерами. За выигранные сражения пользователи награждаются токенами RIA. За токены RIA можно прокачивать свои карты, совершать покупки в маркетплейсе, а также получать пассивный доход с помощью стекинга.

Сейчас токены RIA можно купить на 5 (последнем) этапе пресейла за $0,032. Общая сумма инвестиций Calvaria в этом раунде составляет почти $2,3 млн.

Посетить пресейл RIA

Заключение

Вышеперечисленные проекты являются одними из самых быстрорастущих и популярных крипто инвестиций. Если вы собираетесь расширить и улучшить свой инвестиционный портфель, то стоит обратить внимание на токены этих проектов.

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