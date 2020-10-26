PayPal запускает операции с криптовалютой

Компания PayPal разрешит покупку и продажу криптовалюты в своей платежной системе с более 340 млн пользователей. Об этом сообщает Bloomberg.

Клиенты PayPal смогут покупать, продавать и хранить криптовалюту на своих цифровых кошельках. Криптовалюту можно будет использовать для покупок у 26 млн продавцов в сети PayPal. В системе будут доступны биткойн, эфир, биткойн кэш и лайткойн. Сначала услуга станет доступна в США.

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При совершении покупки криптовалюта будет конвертироваться в традиционные валюты (такие как доллар) и уже в таком виде ее будут получать продавцы.

По данным Coindesk, с начала 2021 года клиенты PayPal смогут мгновенно конвертировать криптовалюту в традиционную валюту. При этом продавцы криптовалюты не будут иметь никаких дополнительных комиссий, так как все транзакции будут производиться в фиатной валюте по актуальным курсам PayPal.

"По сути, криптовалюта просто становится еще одним источником финансирования внутри цифрового кошелька PayPal, предоставляя большую пользу владельцам криптовалюты и одновременно решая проблемы, связанные с волатильностью (колебаниями курса, – ред.), стоимостью и скоростью проведения транзакций с криптовалютой", – заявили в PayPal.

На фоне этой новости в среду 21 октября цена за биткойн выросла на $950 и составила $13 000. Это максимальный показатель с июля 2019 года. По состоянию на 11.00 по Киеву 26 октября стоимость биткоина составляла $13 065 (+0,31%).

CEO PayPal Дэн Шульман заявил, что переход к цифровым формам валют был неизбежен. По его словам, это принесет очевидные преимущества с точки зрения финансовой доступности. Среди них он выделил эффективность, скорость и отказоустойчивость платежной системы.

Майк Новограц, глава инвестиционной компании Galaxy Investment Partners написал в Twitter, что покупка и продажа криптовалюты в PayPal – самая важная новость в сфере криптовалюты в этом году. По его словам, теперь банки начнут гонку за обслуживание операций с криптовалютами.

7 октября 2019 году PayPal покинула проект создания криптовалюты Libra, начатого вместе с Facebook Inc. После этого стоимость биткоина рухнула ниже $8000.

В июне 2020 года Coindesk со ссылкой на анонимные источники сообщил, что PayPal собирается выходить на рынок криптовалют.

23 октября Bloomberg сообщил, что PayPal ведет переговоры о покупке компании BitGo, которая занимается хранением криптовалюты.

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Александр Мясищев

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