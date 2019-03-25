Bitcoin подорожает в 100 раз. Прогноз миллиардера

Капитализация самой популярной криптовалюты Bitcoin превысит $7,5 трлн. Такой прогноз озвучил миллиардер и основатель инвестиционного банка Galaxy Digital Майк Новограц, сообщает The Daily HODL.

По его словам, в ближайшие 20 лет Bitcoin подорожает в 100 раз, его капитализация превысит $7,5 трлн и обгонит золото по этому показателю.

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Новограц считает, что приток институциональных денег на криптовалютный рынок - вопрос времени, а крупные игроки вроде Goldman Sachs и Intercontinental Exchange (ICE) уже осваивают новую индустрию. "Это положительно повлияет на его дальнейшие перспективы", - прогнозирует он.

"Я уверен, что Bitcoin весьма силен в долгосрочной перспективе. Fidelity готовится к запуску, старт Bakkt откладывают, но это не может происходить вечно. Они войдут в игру вместе с другими крупными игроками. Капитализация золота составляет $7,5 трлн, нам надо вырасти еще в 100 раз. Это с легкостью произойдет в ближайшие 20 лет", - утверждает Новограц.

В феврале Новограц заявлял, что благодаря институциональным деньгам биткоин достигнет отметки $8000.