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25.02.2019, 09:36

Bitcoin вновь резко подешевел

Bitcoin вновь резко подешевел

Стоимость биткоина снизилась на 9,5% за несколько часов, многие альткоины потеряли больше 10% от цены

В воскресенье днем цена Bitcoin ненадолго превысила $4200, после чего резко снизилась. За несколько часов криптовалюта подешевела на 9,5%, до $3800. Затем она начала дорожать, сейчас монета торгуется на уровне в $3852.

Как пишет РБК, многие альткоины потеряли значительно больше - курс Ethereum опустился на 15% за прошедшие сутки, до $140, токен XRP - на 10%, до $0,304.

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Доля Bitcoin на рынке вновь превысила 52%, сейчас она составляет 52,3%.

Капитализация цифровых денег сократилась на $14 млрд, до $129 млрд. Объемы торгов увеличились с $31 млрд до рекордных $38 млрд, этот показатель еще не был настолько высоким в 2019 году.

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Напомним, ликвидность двух крупнейших по капитализации криптовалют достигла рекордных значений в конце февраля 2019 года. С начала года показатели Ethereum увеличились в 2,5 раза, а у Bitcoin - удвоились.

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Теги: криптовалюта, биткоин, Bitcoin
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