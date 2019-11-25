Биткоин дешевеет. Курс упал ниже $7000

Стоимость биткоина упала ниже $7000, это произошло впервые с мая. Согласно данным Coindesk, его стоимсоть 25 ноября составляет $6654,25. За последние две недели "монета" потеряла более 25% от цены.

Как сообщили в MarketWatch, падение рынка криптовалют в последние дни связано с заявлением Народного банка Китая о намерениях ужесточить контроль за торговлей криптовалютами. В китайском центробанке заявляют, что инвесторам стоит быть очень внимательными и не путать технологию блокчейн с криптовалютами.

Стоимость других криптовалют из ТОП-10 за последний месяц также снизилась: Ethereum на 22%, Ripple - на 25%.

Из ТОП-100 по капитализации криптовалют в "зеленой зоне" лишь две: Storeum (+300%), и Matic Network (+6%).

Общая стоимость рынка снизилась за сутки с $200 млрд до $182 млрд.