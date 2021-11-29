Биткоин рухнул из-за нового штамма COVID-19, но уже подрос

Стоимость биткоина 27 ноября рухнула до $53 600 из-за нового штамма COVID-19, сообщает CNBC.

Биткоин резко упал вместе с другими активами, достигнув семинедельного минимума. Как отмечает Coin Metrics, биткоин потерял 8 процента за 24 часа. Цена криптовалюты упала на 20 процентов с рекордного максимума в 69 тысяч долларов, достигнутого ранее в этом месяце.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Как следует из данных криптобиржи CoinDesk, к 08:25 по Киеву стоимость биткоина составляла $57 464.

СПРАВКА. Штамм омикрон (B.1.1.529) впервые был выявлен в ЮАР, официально известно об около 100 зарегистрированных случаев. У варианта отмечено 32 мутации-отличия от исходного, "уханьского" штамма. Пока неизвестно, насколько снижена эффективность нынешних вакцин и приобретенного после болезни иммунитета против B.1.1.529, и снижена ли вообще. Но наличие совокупности мутаций, которые, как уже известно, по отдельности помогают другим штаммам либо быть более заразным, либо избегать иммунного ответа организма, либо и то, и другое одновременно, наталкивает ученых на неутешительные прогнозы.

26 ноября ВОЗ назвала новый штамм коронавируса "омикрон" и отнесла его в категорию вызывающих беспокойство. После этого мировые фондовые рынки сильно падали. Так, европейские фондовые индексы продемонстрировали худшую сессию за более чем год, а фьючерсы на многие американские акции также резко снизились.

В тот же день о закрытии границ для людей из южноафриканских объявили Германия и Великобритания.

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.