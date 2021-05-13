Биткоин обвалился из-за твита Маска об отказе Tesla от криптовалюты

Курс биткоина снизился на 15% после заявления основателя Tesla Илона Маска о том, что его компания не будет принимать криптовалюту в качестве оплаты. Об этом пишет Bloomberg.

Ночью 13 мая биткоин опустился почти до $46 000 за монету, после чего курс вырос и преодолел отметку $50 000.

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В 8:55 по Киеву, по данным Coinmarketcap, биткоин стоит 50 948 долларов, что на 10,92% ниже, чем днем ранее.

Маск написал в Twitter, что Tesla откажется от биткоин, потому что компания обеспокоена "быстро растущим использованием ископаемого топлива для майнинга биткоина и транзакций". Изобретатель отметил, что Tesla может принять другие криптовалюты, если они будут менее энергоемкие. Также, по его словам, автопроизводитель не собирается продавать ранее купленные биткоины.

За 2020 год Tesla зафиксировала доход в $518 млн от продажи кредитов и $101 млн от продажи 10% от общего объема биткоинов, которыми владеет производитель.

Наталия Софиенко

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