В пятницу, 21 июня, среднерыночная стоимость криптовалюты Bitcoin поднялась до отметки в $9770, сообщает Bitstamp.

После незначительно снижения, монета торгуется на уровне в $9665. За последние 24 часа она подорожала на 4%.

При этом три месяца назад актив стоил меньше $4000.



Капитализация рынка цифровых денег на данный момент составляет $297 млрд, общие объемы торгов находятся на уровне в $65 млрд. Доля Bitcoin в отрасли поднялась до 57,7%.



Ранее основатель биржи Gemini Тайлер Уинклвосс предупредил, что после того, как курс первой криптовалюты поднимется выше $10 000, он достигнет $15 000. Это будет связано с тем, что многие поверят в "реальность" происходящего, объяснил предприниматель.



Напомним, курс биткоина обновил годовой максимум.