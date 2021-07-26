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Биткоин снова пошел в рост: в этот раз цена растет из-за Amazon

26.07.2021, 13:52
Биткоин снова пошел в рост: в этот раз цена растет из-за Amazon - Фото
Фото: depositphotos.com

Стоимость самой популярной в мире криптовалюты биткоина выросла на 11,43%, приблизившись к $40 000, следует из данных Coindesk.

По состоянию на 13:45  стоимость биткоина составляет $38 432 за монету.

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Цифровая валюта дорожает на фоне новости о том, что ее в качестве платы за товары вскоре начнет принимать Amazon, пишет Bloomberg. Отмечается, что на сайте ретейлера появились вакансии специалиста по блокчейну и цифровым валютам. Представитель Amazon заявил CNBC, что в компании верят, что будущее будет построено на новых технологиях, позволяющих осуществлять современные, быстрые и недорогие платежи, и надеются как можно скорее принести это будущее клиентам Amazon.

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Наталия Софиенко
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Amazon
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