Биткоин снова пошел в рост: в этот раз цена растет из-за Amazon
Стоимость самой популярной в мире криптовалюты биткоина выросла на 11,43%, приблизившись к $40 000, следует из данных Coindesk.
По состоянию на 13:45 стоимость биткоина составляет $38 432 за монету.
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Цифровая валюта дорожает на фоне новости о том, что ее в качестве платы за товары вскоре начнет принимать Amazon, пишет Bloomberg. Отмечается, что на сайте ретейлера появились вакансии специалиста по блокчейну и цифровым валютам. Представитель Amazon заявил CNBC, что в компании верят, что будущее будет построено на новых технологиях, позволяющих осуществлять современные, быстрые и недорогие платежи, и надеются как можно скорее принести это будущее клиентам Amazon.
- Глава Twitter Джек Дорси отметил, что биткоин станет неотъемлемой частью будущего сервиса микроблогов.
- 20 июля биткоин существенно потерял в цене, опустившись ниже психологической отметки $30 000.
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