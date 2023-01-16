UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Эти токены могут войти в топ-100 криптовалют по рыночной капитализации в 2023 году p

Цей матеріал також доступний українською
16.01.2023, 10:00
Эти токены могут войти в топ-100 криптовалют по рыночной капитализации в 2023 году - Фото
Эти токены могут войти в топ-100 криптовалют по рыночной капитализации в 2023 году

На правах рекламы

Несмотря на то, что в 2022 году рынок криптовалют пережил большие изменения и вошел в фазу стагнирующего падения (на что значительно повлияло банкротство FTX и крах Terra Luna), блокчейн продолжает активно развиваться.

Какие токены могут войти в топ 100 криптовалют по рыночной капитализации в 2023 году

Трейдерам, заинтересованным в поиске перспективных альткоинов, в которые стоит инвестировать, стоит ознакомиться с несколькими проектами. Данные проекты предлагают пользователями уникальные функции и уже привлекли миллионы долларов инвестиций, что говорит об их потенциале.

Токен платформы для трейдеров Dash 2 Trade

Аналитическая и информационная платформа Dash 2 Trade позволит трейдерам сэкономить время в поисках эффективных вложений. Проект предоставит доступ к многочисленным возможностям изучения рынка.

Токеном платформы является D2T. С помощью него пользователи смогут оплатить подписку на сервис. На данный момент проект собрал $11 миллионов инвестиций и находится на четвертом этапе пресейла.

Плюсы проекта Dash 2 Trade:

  • Разработчики предлагают большой функционал, начиная от биржевого листинга новых криптовалют, заканчивая тестирование торговых стратегий;

  • Поддерживается многими крупными инвесторами, среди которых Bloomberg и Benzinga;

  • Проект безопасен, код смарт-контракта прошел аудит в Solidproof.

Приобрести токены D2T

Токен проекта RobotEra

Игра-песочница RobotEra предлагает пользователям создать собственного NFT-робота и вместе с ним изучить планету Таро. Помимо путешествий в полностью открытом мире, игроки смогут приобретать цифровые участки, недвижимость и улучшения для персонажа.

В качестве инструмента обмена и наград выступает токен TARO, который эмитирован платформой. Проект уже привлек инвестиций в размере $637 тысяч на первом этапе пресейла.

Среди преимуществ RobotEra можно отметить:

  • Игра бесплатна, а каждый игрок сможет зарабатывать в ней токены;

  • Цифровой контент, предоставляемый RobotEra, уникален и обладает NFT сертификатом;

  • RobotEra это целая метавселенная с неограниченными возможностями.

Посетить пресейл RobotEra

Токены игры Calvaria

Calvaria: Duels of Eternity – это карточная крипто-игра с системой монетизации P2E ("играй и зарабатывай"). Игроки смогут сражаться друг с другом в соревновательном режиме. Для этого необходимо получать карты, формируя сильную колоду.

Токен платформы RIA является инструментом стейкинга, а также может выдаваться игрокам в качестве награды. Сегодня проект Calvaria находится на пятом раунде предпродажи и собрал уже $2,6 миллиона.

На Calvaria следует обратить внимание по следующим причинам:

  • У пользователей есть возможность начать с бесплатной колодой карт;

  • Полученные NFT карты можно продать на цифровых торговых площадках;

  • Разработчики создали гильдию Calvaria, где самые активных игроков ждет специальная стипендия.

Приобрести токены RIA

Заключение

В 2022 году криптовалютный рынок настигла криптозима, однако в этом году ожидается "оттепель". Множество новых токенов с перспективой роста выйдут из стадии предпродажи. Сейчас у трейдеров есть шанс рассмотреть варианты эффективных и долгосрочных инвестиций.

Анна Ішутіна
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
криптобиржа криптовалюта рынок криптовалюты
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию
Последние новости
Спецпроекты
 