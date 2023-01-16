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Несмотря на то, что в 2022 году рынок криптовалют пережил большие изменения и вошел в фазу стагнирующего падения (на что значительно повлияло банкротство FTX и крах Terra Luna), блокчейн продолжает активно развиваться.

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Трейдерам, заинтересованным в поиске перспективных альткоинов, в которые стоит инвестировать, стоит ознакомиться с несколькими проектами. Данные проекты предлагают пользователями уникальные функции и уже привлекли миллионы долларов инвестиций, что говорит об их потенциале.

Токен платформы для трейдеров Dash 2 Trade

Аналитическая и информационная платформа Dash 2 Trade позволит трейдерам сэкономить время в поисках эффективных вложений. Проект предоставит доступ к многочисленным возможностям изучения рынка.

Токеном платформы является D2T. С помощью него пользователи смогут оплатить подписку на сервис. На данный момент проект собрал $11 миллионов инвестиций и находится на четвертом этапе пресейла.

Плюсы проекта Dash 2 Trade:

Разработчики предлагают большой функционал, начиная от биржевого листинга новых криптовалют, заканчивая тестирование торговых стратегий;

Поддерживается многими крупными инвесторами, среди которых Bloomberg и Benzinga;

Проект безопасен, код смарт-контракта прошел аудит в Solidproof.

Приобрести токены D2T

Токен проекта RobotEra

Игра-песочница RobotEra предлагает пользователям создать собственного NFT-робота и вместе с ним изучить планету Таро. Помимо путешествий в полностью открытом мире, игроки смогут приобретать цифровые участки, недвижимость и улучшения для персонажа.

В качестве инструмента обмена и наград выступает токен TARO, который эмитирован платформой. Проект уже привлек инвестиций в размере $637 тысяч на первом этапе пресейла.

Среди преимуществ RobotEra можно отметить:

Игра бесплатна, а каждый игрок сможет зарабатывать в ней токены;

Цифровой контент, предоставляемый RobotEra, уникален и обладает NFT сертификатом;

RobotEra это целая метавселенная с неограниченными возможностями.

Посетить пресейл RobotEra

Токены игры Calvaria

Calvaria: Duels of Eternity – это карточная крипто-игра с системой монетизации P2E ("играй и зарабатывай"). Игроки смогут сражаться друг с другом в соревновательном режиме. Для этого необходимо получать карты, формируя сильную колоду.

Токен платформы RIA является инструментом стейкинга, а также может выдаваться игрокам в качестве награды. Сегодня проект Calvaria находится на пятом раунде предпродажи и собрал уже $2,6 миллиона.

На Calvaria следует обратить внимание по следующим причинам:

У пользователей есть возможность начать с бесплатной колодой карт;

Полученные NFT карты можно продать на цифровых торговых площадках;

Разработчики создали гильдию Calvaria, где самые активных игроков ждет специальная стипендия.

Приобрести токены RIA

Заключение

В 2022 году криптовалютный рынок настигла криптозима, однако в этом году ожидается "оттепель". Множество новых токенов с перспективой роста выйдут из стадии предпродажи. Сейчас у трейдеров есть шанс рассмотреть варианты эффективных и долгосрочных инвестиций.

Анна Ішутіна

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