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Китайский Новый год оживил ситуацию на крипторынке. Возможно, рано прогнозировать начало "бычьего" тренда, однако уже заметно, что некоторые криптовалюты поднялись в цене.

Если благоприятная ситуация на рынке сохранится, то многие альткоины также смогут вырасти. Особенно сильно данный тренд прослеживается с токенами игр и Move-to-Earn проектов, основанных на блокчейне.

Ниже представлено несколько игровых проектов, токенам которых прогнозируют рост от 150% и более в 2023 году.

Meta Masters Guild

Meta Masters Guild представляет собой игровую платформу для мобильных криптоигр.

В данный момент в работе находятся 3 игры, одна из которых почти готова к запуску — Meta Kart Racers. Это увлекательная гоночная игра, где можно играть как в аркадном режиме, так и PvP (игрок против игрока). По задумке разработчиков, все игры на платформе будут использовать единую валюту вознаграждений Gems, которую можно будет обменять на токен платформы MEMAG.

Токен MEMAG находится на третьей стадии предпродажи по цене 1 MEMAG = 0.016 USDT. Проект уже привлек более $1.5M инвестиций.

Плюсы проекта:

Привлекательная цена токена на предпродаже;

Единая криптовалюта во всех играх платформы;

Разнообразие игр, которые будут постоянно дополняться.

Посетить пресейл Meta Masters Guild

Fight Out

Инновационный проект, который включает в себя фитнес-приложение, метавселенную и сеть спортивных залов. Приложение Fight Out использует механику Move-to-Earn, что должно мотивировать участников заниматься постоянно, ведь за выполнение тренировок и участие в турнирах можно получить токены FGHT.

Токен FGHT можно приобрести на предпродаже по выгодной цене 1 $FGHT = 0.01751 USDT. С момента начала пресейла уже собрано $3.5M.

Преимущества проекта:

Широкий выбор тренировок;

Уникальное соединение метавселенной и офлайн-тренировок;

Функциональность — токенами можно платить за подписку платформы или тренировки.

Посетить предпродажу Fight Out

Calvaria

Calvaria: Duels of Eternity — карточная криптоигра в формате метавселенной, в которой игроки сражаются друг с другом в карточных боях. Чтобы выиграть, участники должны продумать стратегию и получить те карты, которые помогут им победить соперника.

Платформа эмитирует токен RIA, который используется в качестве награды за победы в игре. Предпродажа токена почти завершилась, 5-й этап выполнен на 97%. Проект собрал более $3M инвестиций.

Преимущества проекта:

Наличие двух режимов игры — Free-to-Play и Play-to Earn;

Потенциальный рост цены токена после листинга на бирже;

Возможность получить RIA за победы в боях.

Заключение

После окончания предпродажи все токены получат официальный листинг, а значит их цена может возрасти в несколько раз, инвесторам стоит задуматься об их приобретении сейчас по более привлекательной цене.

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