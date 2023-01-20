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Многие фитнес-проекты предлагают пользователям однотипные программы тренировок, которые подходят не всем. Однако разработчики инновационного проекта в сфере фитнеса Fight Out не стали брать готовое типовое решение и создали абсолютно новый формат. Платформа Fight Out предлагает не только индивидуальные планы тренировок, но и объединяет криптовалюту, метавселенную и сеть специализированных спортзалов с технологиями Web3.

Обзор проекта

Совмещая фитнес и блокчейн, проект Fight Out позволяет отслеживать свой прогресс через NFT-аватар, и зарабатывать токены FGHT за тренировки и участие в соревнованиях. Благодаря встроенным технологиям, приложение способно считывать такие параметры, как пульс, шаги, количество повторений, калории и пр., а также сформировать индивидуальный план тренировок для каждого пользователя.

Помимо мобильного приложения, Fight Out создает комьюнити энтузиастов, которые любят спорт — разработчики проекта планируют открыть сеть специализированных спортивных залов на территории США в конце 2023 года.

На данный момент проект привлек более $3 миллионов инвестиций, что вызывает доверие со стороны инвесторов. Аналитики предполагают, что цена токена может вырасти в 20 раз.

Преимущества проекта:

возможность отслеживать свой прогресс, взаимодействовать с другими пользователями и зарабатывать токены;

возможность посещать спортивные залы с Web3 оборудованием (с конца 2023 года в США);

большой выбор персонализированных тренировок разного уровня подготовки;

привлекательная цена токена FGHT в рамках предпродажи.

Приобрести токены FGHT

Как приобрести токен FGHT

Сейчас проходит первый этап предпродаж токена FGHT, который можно приобрести на сайте проекта Fight Out. Цена токена 1 $FGHT составляет 0.0166 USDT.

Для приобретения токена нужно подключить один из двух кошельков (Metamask или Wallet Connect). После подключения, будет доступно 3 варианта приобретения: за ETH, за USDT или с помощью банковской карты (автоматическая конвертация сперва приобретенных ETH на токены FGHT). После выбора валюты система покажет окно, где нужно указать количество приобретаемых токенов. Более подробную информацию можно подробнее узнать на сайте проекта.

Заключение

Уникальная направленность проекта Fight Out, мотивирующая пользователей вести здоровый образ жизни, а также возможность получить токены за спортивные достижения выделяют Fight Out среди других фитнес проектов. Появление в будущем оффлайн фитнес-клубов со специализированным оборудованием и широкий выбор программ тренировок привлекают интерес многих пользователей, а соревновательная часть добавляет мотивации совершенствоваться и поддерживать форму, ведь за это можно получать награды и альткоины.

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